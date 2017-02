Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Seja mais confiante em si mesmo, mais empreendedor que conseguirá melhores resultados neste dia. Todavia, a fase não lhe será das melhores, principalmente no que se refere ao dinheiro. Este é um dia que você precisará estar em paz interiormente.

TOURO Dia excepcional e benéfico. Aproveite para fazer exercícios. Dia de muitas possibilidades, caso contrario, fique atento quanto às pessoas invejosas. Cuide da saúde. Não deixe que terceiros interfiram nos seus pensamentos.

GÊMEOS Você estará sendo beneficiado neste dia. Presságios benéficos para as amizades, os contatos com o sexo oposto e o auxílio de familiares. Ótimo para questões artísticas, publicidade, filantropia e caridade.

CÂNCER Período favorável para receber benefícios de parentes e do cônjuge e para progredir no trabalho e no plano material. A disposição mental será muito boa e o trato com pessoas de posição lhe trarão prosperidade.

LEÃO Agora terá maiores chances de lucrar inesperadamente através de jogos, sorteios e da loteria. Felicidade amorosa, conjugal e familiar. Seja mais autoconfiante. Os astros estarão favorecendo todas as atividades ligadas à criatividade e a expressão.

VIRGEM Possibilidade de tornar o ambiente em que você vive em algo mais de acordo com o seu gosto e necessidade. Florescimento das relações familiares e maior contato com suas origens e com emoções importantes do seu passado.

LIBRA Nem sempre há uma influência astral tão benéfica como a deste dia para você. Terá paz no setor amoroso, ajuda dos amigos, parentes e religiosos para elevar seu estado de espírito e será bem sucedido nos divertimentos.

ESCORPIÃO Os negócios que têm em vista, poderão ser realizados com vantajosos lucros. As transações estarão em evidência. Agora evite receios infundados, preocupações negativas. Excelente para o amor e assuntos familiares.

SAGITÁRIO Não permita que o esgotamento físico ou as emoções fortes, tirem suas energias. O melhor que poderá fazer agora será buscar a companhia de pessoas amigas que saberão entendê-lo. Está sob uma forte influência de sua família e isto poderá beneficiá-lo.

CAPRICÓRNIO Mudanças profundas na maneira de pensar, devido às pressões circunstanciais e fora de seu controle. Maior desejo de recolhimento para refletir sobre o seu mundo interior. Apesar disso, as amizades continuam favorecidas.

AQUÁRIO Recuperação da vitalidade física e da autoconfiança. Maior poder de atuar e de tomar decisões. Época favorável para iniciar novas atividades. Você se sentirá muito seguro sentimentalmente, e mais objetivo em seus ideais, isso, devido ao aspecto da lua em relação ao seu mapa astral.

PEIXES Vigor físico e impulsividade no seu modo de agir são qualidades que estarão reforçadas em seu caráter. A vida amorosa fará com que tenha impulsos apaixonados, que podem criar situações tensas.

