Fundação Chapadão comemora este ano 20 anos de suas atividades em prol dos produtores rurais

A Fundação Chapadão, uma das mais importantes entidades do mundo, criada unicamente com o objetivo de atender ao produtor rural, está comemorando este ano, 20 anos de sua criação.

Localizada no município de Chapadão do Sul, a Fundação Chapadão ao longo destes 20 anos, tem realizado um trabalho diferenciado no ramo das pesquisas, buscando o melhoramento para o aumento de produtividades nas lavouras, combate as pragas e doenças e acima de tudo acompanhamento técnico e científico em prol aos agricultores.

O Reconhecimento do trabalho da Fundação Chapadão já ultrapassou as fronteiras do país, chegando aos países Europeus, Asiáticos e em vários países do continente americano.

Através de seus agrônomos, técnicos, a equipe da Fundação Chapadão, comandada pelo competentíssimo diretor Executivo Edson Borges, responsável por levar o nome do município e da entidade em vários lugares do mundo, com palestras, apresentando os resultados alcançados nas pesquisas desenvolvidas dentro da Fundação Chapadão. A Fundação Chapadão também vem recebendo caravana de outros países, onde os visitantes vem conhecer os trabalhos realizando, como aconteceu na última semana onde uma caravana de franceses esteve visitando a Fundação Chapadão.

No início a Fundação Chapadão, foi criada para atender os produtores da Região dos Chapadões, mas, com o passar dos tempos e os resultados obtidos nas lavouras, conseguindo o controle de pragas, aumento da produtividade, entre outros fatores, o trabalho foi expandido para outros Estados como; Pará (Santana do Araguaia), Goiás, (Chapadão do Céu, Mineiros e Aporé) Mato Grosso (Alto Taquari).

Sobre a Fundação Chapadão

Mantenedores: Produtores Rurais e Empresas Agropecuárias da Região dos Chapadões.

Objetivos:

Efetuar estudos, pesquisas e experimentações no campo da Fitotécnia, Ecologia, Química, Engenharia, Economia e Administração Rural. Nutrição, Alimentação, Patologia, Biologia e seus ramos, tais como: a reprodução genética.

Efetuar estudos pesquisas e experimentação à introdução, adaptação e desenvolvimento de Insumos, máquinas e implementos agropecuários industriais.

Promover a divulgação dos dados técnicos e científicos obtidos através das atividades desenvolvidas. Conjugar esforços para obtenção de recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros nos campos de programação, execução e divulgação das tecnologias existentes e das que forem desenvolvidas. Planejar e assessorar a implantação de programas agropecuários, em áreas ecológicas através de um melhor aproveitamento dos recursos naturais nelas existentes. Cooperar com as entidades públicas ou privadas na solução de problemas agropecuários, valendo no sentido de evitar gastos proveniente da duplicação de esforços. Realizar convênios ou contratos e articular-se, pela forma conveniente, com órgãos ou entidades, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, visando a colaboração e desenvolvimento de trabalhos de interesse mútuo.

Missão: “Desenvolvimento Técnico Científico Voltado ao Incremento da Produção Agropecuária”.

Visão: “Ser Reconhecida como a Principal Empresa de Pesquisa, Difusão e Inovação (PD&I) para a Agropecuária da Região dos Chapadões”.

Investimento: “O nosso maior investimento é investir em pessoas e em conhecimento”.

Pesquisas

FITOTECNIA:

Seleciona culturas e cultivares em diferentes ambientes, buscando a máxima produtividade;

Estabelece o arranjo populacional e a época de plantio por cultura e por cultivar;

Avalia linhagens e cultivares de Soja, Algodão, Girassol, Sorgo e Milho, em parceria com empresas de melhoramento;

Avalia linhagens e cultivares de Algodão, Milho, Sorgo, Girassol, para plantio de segunda safra;

Seleciona culturas para cobertura do solo no período de entressafra;

Avalia culturas para produção de agro energia;

Pesquisador:

Engo. Agro. Doutorando. Jefferson Luis Anselmo.

Engo. Agro. Alcenir Felisberto Silveira (consultor)

FITOSSANIDADE:

Realiza a diagnose de doenças, nematoides e insetos em plantas;

Promove o manejo fitossanitário de pragas e doenças;

Estuda seletividade de herbicidas às culturas e alternativas de prevenção e manejo de plantas daninhas resistente;

Pesquisadores:

Engo. Agro. Dr. Germison Vital Tonquelsqui

Engo. Agro. M.Sc. Edson Pereira Borges

Engo. Agro. M.Sc. Alfredo Ricieri Dias

Enga. Agra. M.Sc. Alexandra Botelho de Lima Abreu

Engo. Agro. Claudemir Moraes Theodoro

FERTILIDADE DO SOLO:

Busca efetivar a calibração de macro e micronutrientes para as principais culturas da região dos cerrados.

Calibração de padrões de diagnose nutricional para a máxima eficiência técnica e econômica.

Avalia a relação nutrientes X solos X plantas em plantio direto;

Avalia os sistemas de rotação de culturas:

Analisa a qualidade, a aplicação de fertilizantes e corretivos (calcário, gesso, inoculantes, macro e micronutrientes);

Pesquisador:

Engo. Agro. Dr. Marcelo Valentin Arf

Engo. Agro. M.Sc. Rafael Gonçalves Vilela

Treinamento e Qualificação profissional – Palestras

Palestras para: Pesquisadores, Consultores, Acadêmicos, Técnicos, Produtores Rurais e Gerentes de Fazendas…

Temas: Manejo de: Pragas, Doenças, Nematóides, Ervas Daninhas, Culturas, Fertilidade do Solo…

Sistema de Manejo: ILP, Plantio Direto, Rotação de Culturas…

Culturas: Soja, Milho, Algodão, Sorgo, Girassol…

Reconhecimento e Controle de: Pragas, Doenças e Ervas daninhas…

Tecnologia de Aplicação e Aferição de Pulverizadores…

Equipe:

Engo. Agro. Dr. Germison Vital Tonquelsqui

Engo. Agro. M.Sc. Edson Pereira Borges

Engo. Agro. Doutorando. Jefferson Luis Anselmo

Engo. Agro. Dr. Marcelo Valentin Arf

Engo. Agro. M.Sc. Alfredo Ricieri Dias

Enga. Agra.Mestranda Alexandra Botelho Lima Abreu (consultora)

Consultoria Agronômica

(Agricultura com Precisão – Integração Lavoura Pecuária e Plantio Direto) Coleta do solo georefenciada ou não, interpretação dos resultados, elaboração dos mapas de fertilidade de recomendação da necessidade dos fertilizantes para aplicação georefenciada ou não;

Recomendação de cultivares, espaçamento, população e época de plantio das culturas;

Recomendação dos defensivos para o controle de pragas, doenças, nematóides e ervas daninhas;

Analisa e cruza os resultados de recomendação com os de produtividade;

Faz o acompanhamento da lavoura antes do plantio até a colheita;

Equipe:

Engo. Agro. M.Sc. Edson Pereira Borges

Engo. Agro. Dr. Germison Vital Tonquelsqui

Engo. Agro. Doutorando Jefferson Luis Anselmo

Engo. Agro. Dr. Marcelo Valentin Arf

Engo. Agro. Alcenir Felisberto Silveira (consultor)

INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA E PLANTIO DIRETO:

Pesquisa e Executa Projetos para Integração Lavoura Pecuária e Integração Silvio pastoril e Plantio Direto;

Equipe:

Engo. Agro. M.Sc. Edson Pereira Borges

Engo. Agro. Dr. Germison Vital Tonquelsqui

Engo. Agro. Doutorando Jefferson Luis Anselmo

Engo. Agro. Dr. Marcelo Valentin Arf

Engo. Agro. Alcenir Felisberto Silveira (consultor

* Fonte: O Correio News- com informações da Fundação Chapadão

Veja nos Gráficos abaixo, os trabalhos desenvolvidos pela Fundação Chapadão, catalogados a parti de 2005. (para aumentar de tamanho clique sobre a foto )



