Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana exige que Gabriel revele a verdade sobre o suposto erro no fim da partida. Nanda se incomoda por ter beijado Renato. Sula fica desconcertada quando Rômulo afirma que não quer se esquecer de Nanda. Jorjão critica Irene por não estar feliz com a vitória de Giovane. Renato convida Nanda para ir ao cinema. Lucas não consegue contar para Luiza que terá um filho. Bárbara se vangloria de um contrato que assinou por causa do concurso. Rômulo vê Nanda e Renato no cinema. Bárbara descobre que terá que trabalhar com Joana e fica furiosa.

SOL NASCENTE

César não consegue se defender das acusações de Alice. Mocinha aceita o pedido de casamento de Tanaka. Loretta lê um dos diários que escrevia quando trabalhava na maternidade. Sinhá orienta João Amaro a fazer cópia de todos os documentos trazidos por Mocinha. Ralf e Damasceno procuram a fazenda Mato Alto. Mario reconhece voz de Argemiro na delegacia de São Paulo. Alice presta depoimento a Louzada. Ana Clara fica tensa quando César avisa que Carol será sua advogada. César e Sinhá inauguram o Cassino Sol Nascente.

ROCK STORY

Marisa distrai o policial para que Romildo e William fujam com Alex. Daniel avisa a Gui e Júlia sobre a fuga de Alex e ela se desespera. Eva se desculpa com Gordo. Yasmin sugere que Léo conte para Diana que não quer ir para a sua gravadora. Zac se assusta com a reação de Yasmin quando ele avisa que não dará mais aula para ela. Alex vê a reportagem sobre sua fuga na TV e se preocupa. William e Romildo pagam Marisa. Luizão fica apreensivo quando Haroldo confirma que comprou o salão de beleza para Gilda. Nicolau incentiva Zac a falar para Yasmin que não está interessado nela. Lázaro garante que convencerá Marisa a trabalhar com ele novamente. Algumas meninas invadem a churrascaria para acompanhar o ensaio da 4.4. Gui atende o telefone de Júlia e assusta Lorena. Gordo e Diana acompanham a gravação do CD de Nina e Miro. Marisa conta para Lázaro o que sabe sobre a 4.4. Gui começa a compor uma música. Gordo se desespera quando um importante equipamento de gravação explode na gravadora.

A LEI DO AMOR

Pedro fica radiante com a notícia da gravidez de Helô. Tião manda Valdir executar seu plano contra a mãe de Laura. Magnólia é expulsa da casa de seu neto. Mileide descobre que Jáder é casado. Ana Luiza conta para Tiago que o exame feito em Marina deu negativo. Laura decide contar para Pedro sobre a paternidade de sua filha, mas desiste ao saber que sua mãe foi atropelada. Gigi não deixa Magnólia morar em seu SPA. Tião ajuda Laura a voltar. Flávia consegue o material de Isabela para fazer o exame de DNA. Tiago vê Marina.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Rubi diz a Heitor que vai tentar esquecê-lo nos braços de Alessandro. Toledo comenta com Magda que já percebeu que Rubi tem inveja de Maribel. Ela concorda e diz que Rubi não se conforma em ser pobre e que sua amizade com Maribel é apenas por interesse. Rosário diz a Rubi que Artur teve a gentileza de visitá-la para perguntar sobre sua saúde e comenta que ele ofereceu a Cristina um emprego em sua empresa. Rosário lembra Rubi que deve ser muito grata a Maribel e seu pai por tudo que tem feito por elas. Heitor diz a Maribel que nunca a abandonará e os dois se beijam. Alessandro e Rubi chegam à casa de Elisa e Genaro e comunicam que estão tentando se reconciliar. Paco fica muito confuso ao ser beijado por Valéria. Rubi finge que vai lavar as mãos. Heitor vai atrás e exige que ela explique o que está fazendo com Alessandro. Heitor pergunta a Rubi por que reatou seu namoro com Alessandro se não sente nada por ele. Rubi responde que se o homem que ama vai se casar com outra então ela tem todo o direito de tentar refazer sua vida nem que seja por despeito, pois precisa esquecê-lo de qualquer jeito. Rosário vai até a Universidade para saber o quanto Rubi está devendo. Ingrid se aproxima para humilhá-la. Rubi discute com a colega e aproveita para levar a mãe embora. Toledo diz a Rubi que já percebeu que está interessada no noivo de Maribel e sugere que vá ao litoral para se encontrar com ele. Rubi rouba as economias de dona Lola e depois procura Alessandro para colocar um ponto final no relacionamento dos dois.

QUERIDA INIMIGA

Omar informa Vitor de um grave erro num documento ele levaria ao diretor e o arruma. Greta tenta seduzir Jaime, mas ele a rejeita. Paula diz a Darío que não vai se mudar para seu apartamento com tantas lembranças de Jaqueline por lá. Raimundo tenta ensinar Rose a cozinhar, mas é quase impossível. Maria está preparando as coisas para a festa de compromisso de Rose. Jaime aparece e ela diz não poder atendê-lo, pois está muito ocupada. Omar diz a Zulema que o promoveram em seu trabalho e agora poderão viver melhor. No apartamento de Maria, Juliano faz um discurso para pedir a mão de Rose. Maria dá sua benção e Juliano coloca o anel no dedo de Rose. Bruno está zangado pela falta de dinheiro. Diana entre e eles brigam. Bruno lhe dá uma bofetada. Lalo e Bárbara estão dançando e Lalo a beija. Mais tarde eles terminam em um quarto de hotel. Omar e Zulema estão felizes, pois Omar está fazendo um tratamento eficaz. Sara vê Lalo e Bárbara juntos. Ela diz a Lalo que ele já tem seu dinheiro e o lembra que classe de mulher Bárbara é. Lalo ameaça revelar o segredo de Sara. Ela responde que eles estão juntos nessa e, se ela cair, ele cai junto. Jaime vai ver Maria de novo. Eles se beijam. Lorena e Ernesto seguem sem se falar. Mônica decide aproveitar-se da situação para seduzir Ernesto. Alonso se senta com Florência, que está muito fraca, e pega sua mão. Eles conversam um pouco e ela morre em seguida.

A GATA

Inês suplica a sua avó que diga se Carlos Horácio é seu filho. Rita diz que que sim, e Garibaldo o teve todo o tempo. O Doutor Guillén diz a Garibaldo que o sangue dele não é compatível com seu filho, por isso ele terá que ir atrás da mãe para ver se ela é uma possível doadora. Inês diz a Garibaldo que já sabe de toda a verdade. Garibaldo responde que o filho tem leucemia e eles precisam ir para o hospital com urgência. Esmeralda diz a seus filhos que partirão da casa e que seu pai ficará ali por mais um tempo, para depois ir com eles. Paulinho diz a Esmeralda que ficará com sua avó Lorena. Esmeralda responde que não. O Silencioso diz a Perla que Paulo deveria ir com Esmeralda e seus filhos. Perla responde que Lorena manipula tanto Paulo quanto Esmeralda, fazendo com que se sintam culpados.

CARINHA DE ANJO

Dulce Maria conversa com Tereza em seu sonho e diz que está triste com o fato da irmã Cecília ir embora e que fará algo para ser expulsa do colégio, pois não quer ficar lá sem Cecília. Vitor diz para Solange que só falta encontrar alguém para trabalhar com ele no food truck. Cecília se despede das alunas do colégio. Dulce leva uma rosa branca para Cecília como despedida e revela que ela fará algo muito feio para ser expulsa. A carinha de anjo diz que quer ser transferida para o colégio aonde ela irá. Cecília tenta mudar a ideia de Dulce, mas sem sucesso. Nicole conversa com Inácio que conta que Zeca fará uma apresentação no food truck. Dulce Maria utiliza um extintor de incêndio para simular que estava pegando fogo no colégio e assim deixar todos do colégio em pânico para ser expulsa. Madre Superiora descobre e chama Gustavo e Tia Perucas até o colégio. Fabiana aconselha Dulce Maria a dizer que usou a fumaça do extintor para espantar formigas.

NOVELA DA BAND

EZEL

Cengiz e Ezel são chamados na escola, pois Yan está dando problemas. Yan se envolve em uma confusão durante uma apresentação na escola. Serdar tenta saber detalhes sobre a origem do dinheiro de Ezel. Ramiz sequestra Yan e ameaça Cengiz, que fica desesperado.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

André sente saudade de Isaura. Leôncio pede um beijo à Isaura senão ele bate em João que está doente. Inesperadamente João enforca Leôncio. Henrique flagra Leôncio tentando matar João. Bernardo acha diamante em um riacho. Henrique diz que vai ajudar a comprar a liberdade de Isaura. Sebastião ameaça deserdar Henrique.

A TERRA PROMETIDA

Samara implora para ficar viva e revela que pode entregar Aruna. Adonizedeque se interessa no que ela diz e continua a ouvi-la. Em troca da ajuda, a vilã diz querer que o rei entregue Josué a ela depois da vitória dos cananeus contra seu povo. Racal diz que conseguirá separar Ioná e Elói. Samara conversa com o rei e diz odiar Aruna. Tobias encontra Zuma e finge não lembrar de nada. Adonizedeque avisa que pedirá a opinião de suas prisioneiras. Racal entrega uma poção para Mara e pede um beijo em troca. Ela diz que só depois que funcionar o feitiço. Eleazar fala sobre Deus com os estrangeiros. Bogotai e Racal reclamam da aproximação de Zareg com o povo de Israel. Adonizedeque conversa com os cadáveres de suas prisioneiras. Tobias fala com Zuma e finge ser bonzinho. Bogotai tenta descobrir mais informações sobre Finéias. Adonizedeque diz concordar com o plano de Samara. O rei manda libertarem a hebreia. Calebe fica satisfeito com o aprendizado de Zareg. Laís se oferece para ajudar na barraca de Elias. Jéssica e Iru se banham no riacho. Eles se beijam, apaixonados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

