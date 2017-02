Coluna Roberto Costa

IRREGULARIDADE I – O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug (PSDB) acatou recomendação feita pelo Ministério Público Estadual de rescindir o contrato com a OSS (Organização Social de Saúde).

**

IRREGULARIDADE II – A Prefeitura chapadense gastava R$ 2 milhões antes do contrato com a OSS e o motivo principal da rescisão foi reduzir gastos e melhorar o atendimento, tratamento aos funcionários e gastos com a saúde.

**

INCOMPREENSÍVEL – Porque é que não se constrói penitenciária de segurança máxima capaz de manter o condenado efetivamente em regime de prisão conforme pena aplicada pela justiça?

**

DECEPCIONANTE – O comparecimento do público para ‘prestigiar’ o Jogo da Amizade Brasil 1 X 0 Colômbia: 18.695 pessoas.

**

INOPORTUNA – A proposta do vereador Otávio Trad, do PTB, de querer isentar profissionais advogados do pagamento do estacionamento rotativo (parquímetro). Se todos são iguais perante a lei…

**

FAZENDO PLANO – O chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Sérgio de Paula, de acordo com os mais próximos, alimenta o sonho de ser um dos representantes do Mato Grosso do Sul na Câmara Federal.

**

PALÁCIO GUAICURUS – Outro integrante da administração estadual, Carlos Alberto de Assis (Administração e Desburocratização), estaria com o pensamento voltado para a ocupação de uma das 24 cadeiras da ALMS.

**

PROFÍCUA – O Desembargador João Maria Lós, deixa nesta sexta-feira (27) a Presidência do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul depois de dois anos de serviços administrativos considerados relevantes.

**

NOVA GESTÃO – O Desembargador Divoncir Schreiner Maran assume a Presidência, o Des. Julizar Barbosa Trindade responderá pela Vice-Presidência e o Des. Romero Osme Dias Lopes será o Corregedor-Geral de Justiça.

**

ALERTA I – Mato Grosso do Sul e Goiás aparecem pela primeira vez na lista de estados com casos suspeitos de febre amarela este ano, com um registro cada. O caso suspeito é motivo de preocupação.

**

ALERTA II – Entre os pacientes com suspeita de febre amarela até o presente momento, 105 morreram, 98 deles em Minas Gerais. Ao todo, 40 mortes foram confirmadas para a doença: 37 em Minas e três em São Paulo.

**

DEMOCRACIA (?) – Com aproximadamente 3 milhões de votos a mais do que Donald Trump, Hillary Clinton assiste agora estupefata os arroubos do novo presidente dos Estados Unidos com o México, um país amigo.

**

COTADO – Tudo indica que o ministro Luís Roberto Barroso será indicado para o cargo de relator da Lava-Jato. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) desde 26 de junho de 2013.

**

EXPECTATIVA – A população usuária do transporte coletivo campo-grandense aguarda ansiosamente pela integração de 100 novos ônibus à frota circulante. Pelo menos 10 terão ar condicionado ou climatizador.

**

IRONIA – Dizem que o ex-prefeito Alcides de Jesus Peralta Bernal desistiu da ideia de ensinar motoristas a dirigir nas ruas esburacadas de Campo Grande. É que os buracos estão desaparecendo gradativamente.

**

CONFÚCIO – “Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros”.

