A Fundação Chapadão, realiza na manhã desta quinta-feira 02, na cidade de Chapadão do Céu, Tour da Soja/ILP.

O evento realizado na fazenda Maraney, terá a apresentação 64 variedades de soja RR e Intacta.

Para a realização desse evento, a Fundação Chapadão tem com apoio, da Prefeitura e Câmara Chapadão do Céu (GO), e a parceria com os proprietários da fazenda e de mais 23 empresas do seguimento da cultura da soja.

