Assomasul: Banco do Brasil dificulta acesso de novos gestores à conta de municípios

Pelo menos 20 gestores municipais de Mato Grosso do Sul estão em dificuldade no cadastro de acesso às contas das prefeituras no Banco do Brasil.

A restrição preocupa o presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, que cobra da instituição atenção especial na liberação do castrado.

Segundo ele, no dia 11 de janeiro a Assomasul enviou um ofício ao gerente de Relacionamento do Banco do Brasil, Dair Pereira dos Santos, pedindo providências imediatas com relação ao cadastro de novos gestores, incluindo prefeitos e secretários municipais, para acesso às contas dos municípios.

“Ao cumprimenta-lo, vimos pelo presente solicitar à V.Sa, a especial atenção junto à Superintendência desse conceituado estabelecimento em Mato Grosso do Sul, com referência ao assunto em pauta, tendo em vista as diversas ligações recebidas dos municípios deste Estado com a dificuldade da liberação do Cadastro dos Novos Gestores para acesso nas contas municipais, junto às agências do BB, no interior do Estado”, diz a correspondência assinada à época pelo presidente Juvenal Neto.

No documento, a Assomasul também destaca a preocupação da CNM (Confederação Nacional de Municípios) que faz advertência semelhante, por meio de correspondência enviada à Diretoria de Governo do Banco do Brasil, em Brasília.

Caravina lamenta a restrição, observando que os administradores estão no cargo desde o dia 1º de janeiro e as obrigações com tempo determinado começam a vencer e os prazos apertarem.

Da mesma forma com que a CNM trata o assunto, o dirigente adverte que a demora prejudica o cumprimento dos deveres dos novos gestores municipais e o bom andamento da máquina pública visando atender à população.

