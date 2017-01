Técnicos da Secretaria de Infraestrutura do estado visitam Aeroporto Municipal de Chapadão do Sul

A fim de regularizar a situação do aeroporto municipal, o Prefeito João Carlos Krug solicitou e nesta manhã (31), estiveram presentes em Chapadão do Sul, o superintendente viário, Fabricio Alves Correa e o Chefe de Unidade Operacional, Ian Rocha, ambos da SEINFRA MS – Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul – para uma visita técnica no aeroporto municipal.

Durante a visita foram apresentados os problemas, e o que precisa ser feito para que o aeroporto possa voltar a ter pousos de decolagens noturnas, além da apresentação de um plano de manutenção de rotina da Secretaria, juntamente com a Prefeitura Municipal.

Foram passados os orçamentos de manutenções que deverão ser feitas, onde o secretário de administração Orlando Castilho (Dinho), já está ciente das necessidades e tem se empenhado na resolução dos problemas encontrados.

Aproveitando a oportunidade os secretários municipais questionaram sobre a viabilidade da construção de hangares e um terminal de embarque, onde a resposta foi satisfatória, há sim a possibilidade de a obra acontecer, e o Secretário Adjunto de Infraestrutura e Projetos Ricardo Bannak, estará desenvolvendo um projeto que seja viável, mas de acordo com as normas da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – e inclusive já teriam companhias aéreas interessadas em operar no município.

Esteve acompanhando a visita o Secretário de Governo Guilherme Diniz, o secretário de Administração Orlando Castilho (Dinho), o Secretário Adjunto de Administração Lucas Cabrera e o Secretário Adjunto de Infraestrutura e Projetos Ricardo Bannak.

*Assecom PMCS

