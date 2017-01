Sul-chapadense foi transferido para Campo Grande

O Jovem de 30 anos, I.O.R, Morador de Chapadão do Sul, que sofreu um acidente na tarde de ontem, na MS 306, teve que ser transferido para a capital do estado. Apesar de ser retirado das ferragens consciente, onde apresentava uma fratura no braço esquerdo, a equipe médica de Chapadão do Sul, achou melhor fazer a sua remoção para um centro médico melhor.

Segundo informações, I.O.R, sofre múltipla fraturas no braço, costela e apresentava complicações internas.

A família da vítima decidiu de imediato a sua remoção para a Capital do Estado.

