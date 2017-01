SERC estréia nesta quarta-feira contra CREC em Costa Rica

A equipe da SERC estréia nesta quarta-feira (1º) de fevereiro, na cidade de Costa Rica, contra o CREC.

O jogo está marcado ocorrer as 20horas (MS) no estádio Laertão. Porém existem a possibilidade de o horário ser antecipado para as 19horas. A decisão deverá ocorrer até as 12 horas de hoje.

No coletivo apronto realizado ontem, o treinador Ordilei, praticamente definiu o time com: Rodrigo, Deivid, Fabão, Soares, Dênis, Taboca, William, Buiu, Biro, Robinho e Aguiar.

Confira o elenco:

Goleiros: Renan Brites (ex-Moreninhas); Rodrigo Azevedo

Defensores: Hércules (23 anos – ex-Novo); Fabão (29 anos – ex-Operário e Comercial/SP)

Lateral Esquerdo: Willian (22 anos – ex-Botafogo/SP);

Volantes: Pereira (27 anos – ex-Umuarama/PR e Mineros/GO); Anderson (ex-Matonense)

Meio campo: Taboca; Diego Rogério (21 anos – ex-Tanab/SP), Buiú (34 anos – ex-Costa Rica, Ivinhema e Naviraiense);

Atacantes: Aguiar brites (35 anos – ex-Cene, Comercial, Operário, Itaporã e Coxim); Daivid (21 anos – base); Biro Love (36 anos – ex-Cena); Clebinho (25 anos – Iraty); Thiago Coca (29 anos – ex-Baretos);

Outros: Renan (ex-Bariri), Willian (26 anos), Davi, Jhonatan; Dênis; Everton (22 anos), Manoel, Cesar

