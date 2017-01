Secretaria Municipal de Educação define calendário acadêmico para 2017

Na tarde de hoje (31), a Secretaria Municipal de educação, através da secretária adjunta Maria Otília informou que eles já estão com o calendário definido para 2017.

As atividades para o corpo docente terão início dia 06 de fevereiro com uma reunião de readequação do regimento escolar e orientação sobre planejamento didático. O encontro acontecerá na Escola Municipal Carlos Dummond de Andrade.

As aulas nos CEIs iniciarão no dia 13 de fevereiro e nas escolas no dia 20 de fevereiro.

Os pais ou responsáveis que ainda não matricularam seus filhos ou familiares deverão procurar as respectivas escolas.

“Nossos alunos continuarão a ter professores cada vez mais preparados em sala de aula”, afirmou Maria Otília.

O calendário escolar da Educação Infantil e do Ensino Fundamental foram publicados na edição desta segunda-feira, 30, no Diário Oficial do Município.

*Assecom PMCS

