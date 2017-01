Prefeitura faz diagnóstico das rodovias que dão acesso à Figueirão

Representantes do legislativo, executivo de Figueirão (MS), mais equipe técnica percorreram 600 quilômetros de rodovias estaduais, com o objetivo de avaliar as condições das estradas que dão acesso ao município e preparar relatório que será entregue a representantes do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Foram mais de 10 horas percorrendo trechos de asfalto e terra, juntamente com técnicos da Sete Engenharia, empresa licitada pelo Estado, responsável por obras na região.

O secretário municipal de infraestrutura, Fábio Fabrin, e os vereadores Tiago Souza e Edgar Lima, acompanharam o prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, no trajeto que inclui a MS-424, MS-422 e MS-436. “Identificamos estradas já consertadas, em excelentes condições, mas também presenciamos um cenário que precisa de medidas emergenciais”, pontua o prefeito. “O objetivo desse diagnóstico é fazer de Figueirão e dos municípios vizinhos, uma rota segura, conquistando investimentos e levando nossa produção para destinos alternativos”, esclarece.

Entre os trechos mais críticos Rosalin cita a MS-424, que liga a Fazenda Império no município de Camapuã, até a Fazenda Bonanza, em Figueirão. “A estrada está bastante danificada. Reivindicamos o conserto imediato à equipe de trabalho contratada pelo Governo, tendo em vista o potencial produtivo da região, que possui grandes propriedades e precisa de estrutura para escoar, além de ser indispensável para o transporte escolar”, reforça o prefeito.

Após o percusso completo, Rosalin se reuniu com o prefeito de Camapuã, Delano Huber, e o de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo, afim de discutir alternativas de avanço nessa infraestrutura e de somar esforços, junto ao Governo do Estado.

Texto: Assessoria de Comunicação

