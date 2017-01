Prefeitura de Chapadão do Céu revitaliza as estradas vicinais rurais

Devido a abundância de chuva nestes últimos meses, a estradas rurais tiveram um grande prejuízo e deformidades, por isso a Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretária de Obras iniciaram a revitalização das mesmas.

“ Agora é um importante momento para a principal atividade econômica do nosso munícipio, que é a colheita da safra de soja, portanto nosso objetivo é dar condições para o escoamento dos grãos e aumentar a lucratividade da nossa região”. Afirma o Prefeito Rogério Graxa.

Além do escoamento de grãos, agora também inicia outra importante atividade, que é a volta as aulas, que irão iniciar no dia 6 de fevereiro, e com as estradas revitalizadas, melhora o transporte rural dos alunos.

Veja mais fotos das obras aqui!

*Assecom PMCC

