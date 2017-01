Inscrições para 214 mil bolsas do Prouni estão abertas

As inscrições para a primeira edição do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2017 foram abertas nesta terça-feira (31) no site http://siteprouni.mec.gov.br. O prazo termina às 23h59 de sexta-feira (3).

No total, são oferecidas 214.110 bolsas de estudos na rede particular de ensino superior. É possível pesquisar a oferta de bolsas pelo site http://prounialuno.mec.gov.br//consulta/publica filtrando por nome do curso, insitituição ou município. Para disputar as bolsas é necessário preencher solicitação com senha e número de inscrição no Enem.

O programa distribui bolsas de estudo totais e parciais na rede particular de ensino superior de acordo com o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e leva em conta a situação socioeconômica da família do candidato. É uma alternativa para quem não conseguiu uma vaga na rede pública de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cuja lista de aprovados foi divulgada nesta segunda-feira (30).

Também está aberto o prazo de adesão à lista de espera do Sisu para os estudantes que não foram aprovados na chamada regular, ou ainda, foram classificados para a segunda opção de curso. O prazo se estende até o dia 10 de fevereiro.

Do total de bolsas ofertadas do Prouni, 103.719 são integrais e 110.391 parciais — o governo federal cobre 50% da mensalidade.

Somente poderá participar da disputa o candidato que tenha feito o Enem 2016, que tenha cursado o ensino médio completo na rede pública ou na privada como bolsista. Só terão direito à bolsa integral os candidatos com renda familiar bruta mensal de até um 1,5 salário mínimo; e à bolsa parcial, aqueles com renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos.

Confira as datas:

Programa Universidade para Todos (Prouni)

Inscrições: 31 de janeiro a 3 de fevereiro

Primeira chamada: 6 de fevereiro, com comprovação das informações entre 6 a 13 de fevereiro

Segunda chamada: 20 de fevereiro, com comprovação das informações entre 20 e 24 de fevereiro

Lista de espera: candidatos manifestam interesse entre 7 e 8 de março; universidades podem consultar a partir do dia 10 de março

Os alunos que não foram contemplados pelo Prouni poderão ainda recorrer ao Financiamento Estudantil Fies (Fies). Veja o calendário:

Financiamento Estudantil (Fies)

Inscrições: 7 a 10 de fevereiro

Para que serve: Sistema on-line que reúne vagas de financiamento estudantil em cursos de graduação em universidades particulares.

Como funciona: Os estudantes que já estão matriculados em cursos de instituições participantes podem pleitear um contrato de financiamento estudantil custeado pelo governo federal.

Número de vagas: Ainda não foi divulgado pelo MEC. O ministro da Educação, Mendonça Filho, porém, garantiu que o número de novos contratos do Fies no ano de 2017 deverá ser pelo menos o mesmo que em 2016.

Dúvidas

O MEC orienta que, se o candidato tiver dificuldades para se inscrever, deve ligar para o 0800-616161.

*G1

Comentários