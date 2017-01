Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Período de recolhimento, de meditação e de contato com certos conflitos interiores. Será’ bom não forçar as situações nem tentar continuar certas atividades. Procure considerar as limitações do momento, aprendendo a se revigorar com elas.

TOURO Estabilização das novas situações no trabalho. Você poderá agora usufruir de certos benefícios criados nesse âmbito. Conversas importantes com amigos, aumentando sua compreensão e sua vivência emocional. Eles poderão ajudá-lo nos estudos e nos assuntos de ordem intelectual.

GÊMEOS Seus projetos pessoais continuarão a se desenvolver de forma positiva, trazendo os primeiros resultados práticos. Momento importante na vida familiar, na qual poderá encontrar um equilíbrio emocional e interior muito profundo.

CÂNCER Fase de aumento da energia física e da confiança. A vida profissional começará a se estabilizar, mas logo terá de sofrer reformas. Pequenos conflitos com a pessoa amada e problemas com negócios financeiros.

LEÃO Aproveitando suas oportunidades para fazer novas amizades e arquitetar novos planos para ganhar dinheiro, demonstrará ser prático. Esteja atento para uma novidade ou uma visita. Alguma coisa boa vai acontecer.

VIRGEM Faça o que puder para aumentar suas amizades ou então, conservar as que já fez no passado. Evite atritos com quem quer que seja a fim de não criar inimigos, declarados ou ocultos. Fluxo favorável para o trabalho, o lar e a família.

LIBRA Acautele-se um pouco diante das notícias que ouvir, falsas ou favoráveis. Dia excepcional para a vida amorosa e conjugal. Controle suas despesas domésticas. Esses fatos poderão mudar os seus caminhos.

ESCORPIÃO Período feliz com muitas novidades e atrações, principalmente nos assuntos sentimentais e pessoais. O seu trabalho trará bons resultados bem como os negócios e novas amizades. Não descuide da saúde e não se precipite em nada.

SAGITÁRIO Indícios de êxito nas questões que demandem sigilo, loteria, jogos, esportes e casamento. Dia excelente para resolver um problema financeiro. A coragem e o dinamismo continuarão sendo o seu ponto forte. Abuse deles.

CAPRICÓRNIO Sentimentalmente, este será um grande dia. Procure aproveitá-lo do melhor modo possível. Vida afetiva e conjugal, favorecida. Evite ações judiciais e discussões por dívidas ou créditos.

AQUÁRIO Tome cuidado com a precipitação. Evite o nervosismo, ansiedade e a desconfiança em si mesmo. Acautele-se. As influências não são propícias. Você pode sentir interesse pela filosofia ou religião. Evite hoje, todo tipo de exagero.

PEIXES Hoje poderá elevar-se no plano social, quer pelo que fizer, quer pela colaboração que poderá receber de pessoas amigas e compreensivas. Novos conhecimentos e alegrias estão em perspectiva.

