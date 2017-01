Deputado federal Carlos Marum usou dinheiro público para visitar Cunha na cadeia

BRASÍLIA — O deputado Carlos Marun (PMDB-MS) usou dinheiro público para custear parte das despesas que teve na visita que fez ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha na prisão em dezembro do ano passado. O GLOBO encontrou na cota de atividade parlamentar de Marun a emissão de uma passagem aérea no trecho Curitiba-Porto Alegre e de uma diária em hotel na capital paranaense nas mesmas datas da visita.

Ele esteve com Cunha no Complexo Médico Penal de Pinhais, na Grande Curitiba (PR), no dia 30 de dezembro do ano passado. A passagem paga pela Câmara foi emitida no dia 29 de dezembro para o trecho Curitiba-Porto Alegre, no valor de R$ 327,58, pela companhia aérea Azul. A informação consta nos dados da cota do parlamentar do mês de dezembro.

A hospedagem, por sua vez, custou R$ 154,35. Marun ficou no hotel Rochelle, no centro de Curitiba. Neste caso, a nota fiscal foi emitida posteriormente por uma agência de viagens de Campo Grande (MS) e só consta na prestação de contas de janeiro deste ano. A nota informa que Marun fez o pagamento em dinheiro da hospedagem.

O ato da Mesa Diretora da Câmara que regula a cota de atividade parlamentar afirma que as despesas que serão pagas pela Câmara são aquelas “exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar”. Marun afirmou que a visita foi feita em “caráter natalino”, sem vinculação política.

— Não foi uma visita de caráter político — reiterou Marun nesta terça-feira.

Questionado sobre o fato da Câmara ter pago parte das despesas, ele disse que vai avaliar a possibilidade de devolver o dinheiro.

— Eu tenho que verificar. Vou ser bem franco, não me atentei a isso. Vou conversar com meu pessoal e se houver alguma questão em contrário eu faço o pagamento e faço o ressarcimento disso. Não me atentei dessa situação. É uma situação que tem fundamento. Vou verificar, e se efetivamente eu chegar a essa conclusão eu faço o ressarcimento – afirmou o parlamentar.

Questionado, Marun disse a princípio que iria avaliar a possibilidade de devolver os recursos. No entanto, após a publicação da reportagem no site do GLOBO, Marun enviou nota informando que vai devolver os recursos da Câmara utilizados na viagem. Ele afirmou que fará o ressarcimento de R$ 1,2 mil entre passagens e hospedagens.

Na nota, Marun afirma que apesar de ter conhecido Cunha devido ao exercício do seu mandato e de o fato ter despertado interesse da imprensa na época, a visita teve “caráter solidário” e, por isso, fará a devolução.”Declaro ainda considerar que isto demonstra a absoluta transparência da Câmara Federal no trato das despesas do exercício dos mandatos parlamentares”, afirmou o parlamentar.

A diferença entre os valores publicados pelo Globo e os que o parlamentar anunciou que devolverá refere-se ao trecho Brasília-Curitiba, que custou R$ 760,69. Esta passagem não consta ainda no sistema da Câmara, mas o parlamentar também utilizou recursos da Casa no pagamento. Marun ressalta que não chegou a pedir ressarcimento das despesas com deslocamentos e alimentação em Curitiba.

