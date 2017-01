COSTA RICA: Secretaria de Saúde realiza na Feira Rica ação alusiva ao Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase

A Secretaria de Saúde de Costa Rica – MS por meio da Coordenação Municipal de Vigilância Epidemiológica realiza na Feira Rica, na primeira quarta-feira do mês de fevereiro, uma ação alusiva ao Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase, comemorada em 25 de Janeiro.

“Em alusão a esta data estaremos realizando no dia 1º de Fevereiro, na Feira Rica (Mercado do Produtor), uma ação de detecção e orientação sobre a Hanseníase”, conta a secretária de Saúde Adriana Tobal que convida toda a população para comparecer e fazer os testes.

Conforme a gestora em Saúde, a hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo principal agente etiológico é o Mycobacterium leprae. A doença é transmitida de uma pessoa doente que não esteja em tratamento para uma pessoa saudável suscetível. “A hanseníase tem cura, mas pode causar incapacidades físicas se o diagnóstico for tardio ou o tratamento não for realizado adequadamente, pelo período preconizado, já que atinge pele e nervos”.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Laura Viviane complementa que o Ministério da Saúde recomenda que as pessoas procurem o serviço de saúde ao aparecimento de manchas, de qualquer cor, em qualquer parte do corpo, principalmente se essa mancha apresentar diminuição de sensibilidade ao calor e ao toque. “Após iniciado o tratamento a pessoa para de transmitir a doença quase que imediatamente”.

Além do diagnóstico, o SUS – Sistema Único de Saúde – oferece tratamento para hanseníase, disponível em todas as unidades públicas de saúde. “A poliquimioterapia (PQT), uma associação de medicamentos que elimina o bacilo do organismo e deve ser administrado por seis meses ou um ano a depender do caso. Os pacientes deverão ser submetidos, além do exame dermatológico, a uma avaliação neurológica simplificada e sempre receber alta por cura”, explica a gerente de Vigilância Epidemiológica, Ellen Pavan.