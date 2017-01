Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Ricardo e Joana se aproximam. Sula repreende Rômulo por não parar de falar em Nanda. Giovane vai para a final do campeonato. Gabriel tem um jogo difícil, mas garante uma vaga na final. Giovane e Gabriel ficam espantados com os conselhos que recebem de Cleo. Renato canta uma música para Nanda que a faz pensar em Filipe. Jéssica fica consternada ao ver Nanda. Gabriel é derrotado por Giovane. Renato e Nanda se beijam. Giovane teme que Gabriel tenha facilitado sua vitória. Joana interfere na discussão entre os irmãos.

SOL NASCENTE

Mocinha furta o conteúdo da caixa misteriosa que Tanaka guarda em seu cofre. Sirlene combina com a mãe de tirar Lucas de Arraial. César falsifica a assinatura de Alice na escritura da fazenda Mato Alto. Ralf e Damasceno descobrem pistas sobre o passado de César. Neide e Luzia se despedem de Mario. Milena exige que Loretta deixe a casa de seus avós. Felipe tenta encontrar os representantes da empresa-fantasma que investia na Arraial Pescados. Tanaka pede Mocinha em casamento. Alice defende Sirlene e dá um tapa em César.

ROCK STORY

Léo desiste de um possível contrato com a gravadora de Diana. Gordo sugere que Gui componha uma música para a banda. Néia convence Léo a se aconselhar com Lázaro sobre a ida para a Som Discos. Luana não atende o telefonema de JF. Gui conta para Eva que voltará a compor. Diana discute com Gordo. Daniel avisa a Júlia que ela pode se entregar depois que Alex for enviado para o presídio. Luizão incentiva Haroldo a contar para Gilda sobre sua condição financeira. Yasmin pensa em Zac. Gui decide fazer um jantar para Júlia. Gordo vai a um restaurante se encontrar com Eva, que é rude com o empresário. Marisa vai com Romildo e William tirar Alex do hospital. Haroldo decide comprar o salão de beleza para Gilda. Romildo e William entram no quarto de Alex, mas são abordados por um policial no momento da fuga.

A LEI DO AMOR

Ana Luiza não deixa Tiago ver Marina. Magnólia é obrigada a sair de casa e pede abrigo a Gigi. Ciro desiste de depor. Luciane descobre sobre Marina e decide contar para Tiago, que fica transtornado. Tiago marca um horário com Marina no SPA e Ruty Raquel avisa a Antônio. Luciane tem uma ideia para ajudar Salete a reconquistar seus eleitores. Tião descobre que Laura tem uma filha com Pedro. Helô faz um exame de gravidez. Sílvia ouve Misael discutir com Yara por sua causa. Salete faz um novo comício e é ovacionada. Helô conta para Pedro que está grávida.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Heitor diz a Rubi que o relacionamento dos dois precisa terminar, pois ele decidiu se casar com Maribel e também não quer magoar Alessandro. Rubi diz a Heitor que eles devem pensar apenas neles e no amor que sentem. Heitor leva Maribel para seu apartamento. Rubi chega e, em tom de deboche, diz a eles que parecem estar muito felizes. Maribel, ingênua, diz que realmente estão felizes porque o padre confirmou a data do casamento. Rubi, hipócrita, abraça Maribel e, ao abraçar Heitor, sussurra em seu ouvido que pelo menos faça sua amiga feliz. Heitor diz a Maribel que ela é a mulher de sua vida e os dois se beijam. Alessandro procura Rubi, suplica que ela coloque o amor acima de sua ambição e promete se esforçar para dar tudo que ela merece. Rubi procura Heitor no escritório de arquitetura. Heitor diz a Rubi que sua atitude diante de Maribel o fez pensar que estava arrependida do que aconteceu entre eles. Genaro diz a Rubi que está ciente do que aconteceu entre ela e seu afilhado, mas pede a ela que se afaste, já que ele decidiu se casar com Maribel. Genaro promete ajudar Rubi a encontrar um bom emprego. Caetano diz a Artur que está ciente que ele não aprova seu relacionamento com Cristina e entrega sua carta de demissão. Artur diz que Rosário está de acordo com o namoro dos dois e ele não é ninguém para se opor, por isso, quer que continue sendo seu motorista. Raul ridiculariza Rubi dizendo que sua irmã namora um simples motorista. Isso faz com que ela decida conquistar Heitor definitivamente. Rubi diz a Hilda ter descoberto que Genaro, além de Elisa, tem outras mulheres e filhos, mas promete que não comentará nada com ninguém. Rubi procura Heitor para dizer que já aceitou que vai se casar com Maribel, mas quer que ele reconheça que é a ela que ama.

QUERIDA INIMIGA

Ernesto promete aos seus sobrinhos que os verá diariamente, que sempre poderão contar com ele. As crianças estão receosas e, exceto Ivan, desejam seguir com Ernesto. Raimundo visita Paula e ela diz que voltou com Darío. Bárbara e Lalo vão a uma discoteca de bairro, tomam algumas cervejas, dançam e se divertem muito. Mais tarde, Sara acusa Lalo de estar com Bárbara e o diz que se quizer mais dinheiro terá que pedir a Bárbara, pois ela já está arruinada. Lalo aproveita a ocasião para pedir outro pagamento de cinquenta mil. Arthur decide levar Jaqueline para viver na casa de Catarina. Jaqueline informa a senhora que não fará trabalho algum de casa e que não é tonta como Valéria. Um prestigiado chef deseja contratar alguém que o ajude em seu programa de televisão. Lorena e Sara desejam conquistar a vaga. Lorena pede que Sara não trapaceie, pois sabe que existem muitas que cozinham melhor que ela. Lorena e Ernesto têm uma grave discussão por ele ter deixado as crianças partirem. O clima fica tão ruim que Lorena pede para terminar seu namoro com Ernesto.

A GATA

Silencioso diz a Paulo que vai levar Esmeralda e seus filhos. Paulo pede que os deixe, pois naquela mesma noite resolverá todos seus problemas. Paulo entrega a Esmeralda seu anel e diz que sua mãe o encontrou onde ela deixou. Paulo diz que descobriu que a mãe se aliou a Gisele para separá-los, mas que isso acabou, pois agora eles irão embora juntos. Perla diz ao Silencioso que não deve preocupar-se, pois Esmeralda sabe se defender muito bem. Carlos Horácio e a pequena Virginia decidem ir atrás de Inês. Garibaldo se angustia ao não saber onde estão as crianças. Carlos Horácio é atropelado por um carro, salvando a pequena Virginia. Inês ouve quando o garoto diz que queria vê-la e pergunta seu nome. A pequena Virginia diz que nem ela e nem Carlos tem mãe.

CARINHA DE ANJO

Franciely conta para Silvestre que Dulce Maria quer ser expulsa do colégio. Dulce Maria consegue entrar no quarto da irmã Cecília escondida durante a noite. A pequenina diz que falou com Papai do Céu, que deixou ela ir visitá-lo. Madre Superiora vai até o quarto de Cecília para fazer companhia e enquanto isso, Dulce Maria fica escondida debaixo da cama. Fabiana e Fátima percebem que Dulce Maria não está no quarto e logo percebem que Dulce Maria deve estar no quarto de Cecília. Franciely conta para Estefânia que Dulce Maria disse que se a irmã Cecília for embora ela dará um jeito de ser expulsa do colégio. Gustavo vai até a casa de Fatima para saber como está Cecília.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ramiz vai à casa de Ali e exige que ele entregue Cengiz à polícia. Cengiz volta para casa e pergunta à Eysan com quem ela o traiu. Bahar sai de casa no meio da noite. Ramiz escuta o desabafo da filha que o culpa por todo o sofrimento que passou. Yan tem pesadelos durante a noite. Eysan vê Bahar e Ezel se beijando e fica enciumada.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Almeida tem ataque de tosse e manda chamar Leôncio. Malvina vê Leôncio sair do quarto de hóspedes. Miguel conversa com Belchior no Jardim de Serafina. Almeida ameaça deserdar Leôncio. Moleca se declara para André. Tomásia acha um novo testamento do Conde Campos. João fica doente.

A TERRA PROMETIDA

O rei pede para chamarem Mireu para fazer o reconhecimento. Léia e Quemuel tentam conversar com Tobias. Haniel surpreende os familiares ao se comportar de maneira suja e grosseira. Ruth diz para Boã que Sama tem um assunto importante para dizer. Pedael nota a tristeza de Isaque. Boã fica perplexo com a notícia dada por Sama. Pedael aconselha Isaque a conquistar Adélia. O rapaz convida a moça para dançar. Haniel diz que mentiu para a família para se vingar do banho de lama. Josué pede para Aruna tranquilizar a família de Quemuel. Isaque pede Adélia em namoro e ela diz que irá pensar. Em conversa com Calebe, Josué afirma que não atenderá às chantagens de quem raptou Samara. Aruna tenta conversar com Tobias, mas ele não a reconhece. Darda fica preocupada com o estado do rapaz. Josué conversa com Aruna e afirma que, em tempos de guerra, é um risco para ela ser sua esposa. Chaia e Zaqueu tentam descobrir o que houve na noite do ataque. Mara pede para Racal fazer um feitiço para separar Ioná e Elói. Zaqueu e Chaia deixam a tenda de Tobias. O Monstro hebreu então revela estar fingindo. Mireu não reconhece Samara e avisa que sequestraram a mulher errada. Úrsula manda os oficiais cortarem a cabeça da vilã hebreia.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários