Chapadão do Sul: Salário dos servidores municipais estará disponível nesta quarta-feira, 1º

A Secretário de Finanças e Planejamento, Itamar Mariani, confirmou na tarde desta terça-feira, 31, que o salário dos servidores públicos municipais, referente ao mês de janeiro, estará disponível para saque nesta QUARTA-FEIRA, 1º DE FEVEREIRO.

Este é mais um compromisso da atual administração municipal de manter o pagamento dos servidores em dia, além de buscar outras formas de valorização do funcionalismo público municipal.

Apesar da burocracia gerada para a movimentação bancária da Prefeitura de Chapadão do Sul com Banco do Brasil, a Secretaria de Finanças e Planejamento conseguiu regularizar a situação na segunda quinzena do mês e nesta terça-feira, o Prefeito João Carlos Krug assinou a folha de pagamento.

Comentários