Alto Taquari- Secretaria de Assistência Social amplia atividades oferecidas à terceira idade no Cecoi

Em evento no Cecoi, a secretária Marilda Sperandio anunciou

as novas ações a serem desenvolvidas no Centro de Convivência do Idoso

A gestão do prefeito Lairto Sperandio está chegando com muito trabalho e novidades em todos os setores da administração pública de Alto Taquari (MT). No Centro de Convivência do Idoso (Cecoi), por exemplo, serão ampliadas as atividades oferecidas à terceira idade.

As novidades foram anunciadas pela secretária de Assistência Social, Marilda Sperandio (veja fotos). O planejamento elaborado pela primeira-dama e sua equipe prevê orientação educacional (alfabetização), inclusão digital, aulas de dança, pilates, entre outras atividades lúdicas, como teatro, coral, jogos recreativos, baile aberto à região, sala de cinema, etc.

“Os nossos idosos ajudaram a transformar a cidade que temos hoje e são nossos pilares. É nosso dever valorizar a terceira idade e oferecer a qualidade de vida que eles merecem. Qualidade de vida é sinônimo de ação, de atividade, de movimento. Não podemos deixar as coisas pararem. Por isso, vamos ampliar o que já é feito hoje no Cecoi”, afirmou Marilda.

Lembrando que as atividades, anteriormente realizadas, serão mantidas e aperfeiçoadas. Atualmente são desenvolvidos os seguintes serviços: hidroginástica, ginástica laboral, artesanato, viagem anual e jantar dançante.

“Além das novas atividades que estamos propondo, manteremos constante diálogo com o idoso. O que a maioria quiser fazer, iremos buscar meios para poder realizar. Todos terão voz ativa. Assim contribuiremos para uma comunidade muito mais participativa e satisfeita”, destacou Marilda.

