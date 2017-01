Ações do Projeto Cidade Limpa continuam nos bairros e no centro da cidade

As ações previstas pelo Projeto Cidade Limpa continuam sendo realizadas nos bairros e no centro da cidade. Os trabalhos iniciaram no dia 18 de janeiro e já foram concluídos 214 quarteirões da cidade englobando os bairros; Centro, Bairro Esperança, Bairro Planalto, Residencial São Pedro e Polo Empresarial.

De acordo com o Departamento de Controle de Vetores, até agora foram recolhidos 110 focos Aedes Aegypti com 53 quarteirões infestados.

Foram realizadas 4229 visitas domiciliares e recolhidos 38 caminhões caçamba de entulhos e possíveis depósitos criadouros de mosquito. Foram encaminhadas ainda 3 denúncias de água servida nas ruas para Secretária de Finanças e Planejamento.

Esta semana os trabalhos seguem no Bairro Esplanada e Flamboyant, e dando sequência nos Bairro Espatódia, Residencial Buritys e Bairro Sibipiruna e concluindo assim 100% da área urbana.

No período 08 a 13 de janeiro, foi realizado o LIRA(Levantamento de Índice Rápido) onde constatamos um índice de infestação de 1,1%(Médio Risco).

Assecom PMCS

Comentários