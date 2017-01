Ventilador provoca incêndio em residência no centro de Chapadão do Sul

O superaquecimento de um ventilador foi o responsável pelo início de um incêndio em uma residência localizada na Rua 10, no centro de Chapadão do Sul.

Moradores vizinho a casa, que fica abaixo da Churrascaria Tradição, perceberam fumaças saindo do interior da casa e resolveram acionar os bombeiros, pelo motivo da casa estar com portas e janelas trancadas.

Acontece que a moradora da casa, estava dormindo e conseguiu acordar em tempo com a fumaça e iniciou o trabalho de controlar o fogo, que já estava em um colchão e subia em direção ao teto.

Com a chegada dos bombeiros, o sinistro foi rapidamente controlado e ocorreram apenas percas de alguns moveis.

Este é o segundo incêndio ocorrido em residência de Chapadão do Sul, ocasionado por uso de ventiladores. O primeiro foi na residência de um morador, no armazém da Cotriza, que provocou perca total dos moveis e objetos de uso pessoal dos moradores. Neste domingo o fato veio a ocorrer no centro de Chapadão do Sul.

Segundo o militar do Corpo de Bombeiros, que auxiliou no controle do Sinistro, os ventiladores que são de fabricação de outros países e, que muitas das vezes comprados como se diz, produtos do Paraguai, tem esse defeito de apresentar um superaquecimento que se transformar rapidamente em um incêndio. Recomenda os bombeiros maior atenção a esses aparelhos.

