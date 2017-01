Sul chapadense sofre acidente na MS 306

No final desta tarde o sul-chapadense, I.R.O. 30 anos, sofreu um grave acidente na rodovia MS 306, próximo a fazenda Catléia.

I.R.O, trafegava sentindo Cassilândia, num Saveiro preto, quando foi atingido frontalmente por um Chevrolet Cruze, que fazia o inverso e tinha como motorista um homem identificado apenas como LT.S.A. que afirmou que é funcionário da Usina da Odebrecht de Costa Rica. Ele vinha de sua cidade Pereira Barreto para o trabalho.

Segundo uma testemunha, que vinha logo atrás em uma moto, o Cruze trafegava atrás de uma carreta, que desviou de um buraco e ele também fez o mesmo trajeto, para dentro da pista contraria, mas acabou não voltou a tempo e colidiu frontalmente com o Saveiro.

I.R.O, é filho de família fundadora da cidade e pediu para que seu nome não fosse, divulgado, retornava da cidade para sua propriedade rural, que fica próxima ao local do acidente, ficou preso às ferragens, sofreu fratura no braço esquerdo e sentia muitas dores lombar. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal, consciente.

Já o condutor do Cruze, Luca, afirmou que estava indo para a cidade de Costa Rica, para casa de seu irmão, ele teve apenas um ferimento no dedo e estava em estado de choque. O mesmo recusou atendimento dos bombeiros e permaneceu no local, aguardando a chegado do seu irmão, que estava vindo de Costa Rica.

A policia Militar de Chapadão do Sul, esteve no local, controlou o transito até a renovação dos veículos por parte dos guinchos.

Comentários