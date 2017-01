Secretaria de Educação realiza reunião com os diretores escolares de Chapadão do Sul

A Secretaria de Educação de Chapadão do sul realizou reunião com os diretores das escolas municipais com o intuito de ampliar o conhecimento a respeito de leis, decretos e deliberações que envolvam a Educação. O encontro aconteceu na última quinta-feira , 26, na sede da Secretaria.

A partir desse ano os alunos do município voltam a usar o livro que vem gratuitamente do Governo Federal, assim como já anunciado pelo prefeito João Carlos Krug e o secretário de Educação, Guerino Perius. A atual administração entende que, além da economia de R$ 100 mil/mês, o livro está diretamente associado à qualidade do ensino. Notamos que a população compreendeu o objetivo, uma vez que as escolas estão praticamente lotadas com a quantidade de matrículas que estamos recebendo.

Estiveram presentes os diretores, Mauro Mallmann Arenhardt, Ana Clarice Borgmann, Noemi Jandrey, Vania Quirina dos Santos Fernandes, Kelli Ribas Cabral Batista, Sonia Aparecida Barbosa Costa, Cleber Junior Torres, Elenir Pereira Matos, Evaneide Martins dos Santos, além da Secretária Adjunta Maria Otília e a equipe da SEMED.

