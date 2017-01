Primeira dama de Aporé participa de reuniões na capital do estado

A primeira-dama do município de Aporé Júlia Tomaz Rezende, esteve na Capital do Estado, em busca de benefícios para o seu município.

Na Capital Goiana, Júlia Tomaz, visitou a OVG (Organização das Voluntárias de Goiás), que tem como presidente de honra a primeira-dama de Goiás, Valeria Perillo, onde na oportunidade ela foi recebida pela diretora geral Eliana França que disponibilizou palestras e cursos para os profissionais do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), de Aporé.

Júlia Tomaz Rezende, conferiu os benefícios disponíveis pela Organização, que poderá ser destinado ao municipio de Aporé.

A gerente de Assessoramento e Benefícios, Maria de Lourdes Peixoto se colocou à disposição para prestar suporte e assessoria ao CRAS e Assistência Social, para firmar parceria e trazer benefícios a sociedade Aporeano. A primeira dama esteve acompanhada do deputado estadual Francisco Oliveira

Audiência na Secretaria Cidadã, Goiânia



A primeira-dama Júlia Tomaz Rezende, em companhia do deputado estadual Francisco Oliveira, visitou o secretário em exercício da secretaria Cidadã, Carlos Peixoto, onde a pauta foi a parceria direta e assuntos relacionados aos programas sociais do Governo de Goiás.

Abordou-se, também, que ocorrerá algumas adaptações no Programa Renda Cidadã, para melhor atender os projetos e beneficiários.



