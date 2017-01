Prefeitura Municipal inicia as reformas nos CEIs e escolas

A administração municipal de Chapadão do Sul, iniciou na última semana a reformas dos CEIs na cidade.

A secretária de Infraestrutura, Sonia Maran e o engenheiro Ricardo Banaka, realizaram uma vistoria completa em todos os CEIs, e constaram uma série de irregularidades e prédios danificados, contrariando o que foi publicado na revista do ex-prefeito Felipe, que circulou no final do ano, onde afirmava que os CEIs tinham passado por reformas.

O CEIs do Flamboyant, foi o que estava bastante danificado e tudo indica que a última reforma dela foi na administração do Jocelito Krug, já que dentro do prédio, ainda há logomarca da sua administração.

ESCOLA DO CENTRO CARLOS DRUMUNDD

A escola municipal Carlos Drummond de Andrade, que fica no centro da cidade e que foi capa da revista do ex-prefeito, simplesmente foi apenas feita a fachada da escola. No interior a situação e desesperadora, a cozinha necessita de reforma completa, pias, janelas emperradas, Ar condicionados sem manutenção, vazamentos na rede de agua, salas de aulas danificadas. A municipalidade, já iniciou os serviços de reparos para deixar as escolas em condições de receber os alunos para o início do ano letivo no próximo dia 20.

