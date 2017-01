Prefeito Dr. Renato solicitou recuperação e manutenção da rodovia GO 184

O prefeito Dr. Renato Sirotto esteve na ultima semana, mais uma vez, no gabinete do deputado estadual Francisco Oliveira, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na capital goiana.

Também participou deste encontro o vereador e presidente da Câmara, José Donizete Ramalho. Na ocasião, entregaram ao deputado estadual ofício em que solicitaram ao presidente da Agetop (Agência Goiana de Transportes e Obras), Jayme Rincón, a viabilização de recursos para a pavimentação asfáltica da rodovia GO-184 (Filó Garcia), que liga o município de Aporé/Itumirim a Serranópolis.

Afirmaram que a condição da rodovia é precária, impossibilita o tráfego de veículos leves e pesados e causa grandes prejuízos aos munícipes tanto da área urbana, quanto da rural. Com o início das aulas em fevereiro, nossa grande preocupação, também, é com os alunos da zona rural que enfrentam dificuldades para ir à escola.

Na reunião, o deputado nos informou que, em contato e de acordo com o órgão, as obras terão início na próxima semana. Antecipamos nossos agradecimentos a Agetop e ao presidente por atender nosso pedido. Somos imensamente gratos ao deputado estadual pela atenção e por nos ajudar e colaborar com este importante feito.

Estamos e estaremos sempre em busca do melhor para o nosso município e população.

As rodovias pavimentadas precisam estar em perfeitas condições, proporcionando segurança e conforto aos condutores e passageiros.

Fonte: Por Natália Sirotto Veduatto

