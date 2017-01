Prefeito de Alcinópolis participou de simpósio sobre Desenvolvimento da Tríplice Fronteira

Nos dias 27 e 28 de janeiro, o prefeito de Alcinópolis – MS, Dalmy Crisóstomo da Silva, participou de discussão sobre o Desenvolvimento da Tríplice Fronteira em simpósio promovido pela Sudeco – Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, que aconteceu pela segunda vez em Costa Rica – MS.

O evento aconteceu em parceria com o Governo Federal, Estadual e Municipal, reuniu mais de 400 pessoas, entre representantes dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e mostrou como produtos e serviços da Sudeco podem auxiliar no crescimento do Centro-oeste brasileiro.

“O evento foi uma oportunidade ímpar. Participar das palestras, conversar com as autoridades renomadas e conhecer os produtos da Sudeco me permitiu conhecer as demandas da nossa região”, disse Dalmy.

Assecom PMA – Fotos Renan Carrijo

