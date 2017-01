A Prefeitura de Chapadão do Céu lamenta com profundo pesar o falecimento do Sr. Ramiro Alves Soares, pai do vice-prefeito Alcides (Cidão).

Sr. Ramiro faleceu hoje no dia 30 de janeiro, na cidade de Andradina. Desse modo se irmana à família enlutada diante da imensurável dor e inestimável perda, ao tempo em que declara luto oficial nesta segunda-feira.

A Prefeitura de Chapadão do Céu ficará aberta apenas para serviços internos.

