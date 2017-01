Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES A maior parte do seu interesse continuará voltada para o mundo das ideias, dos conceitos filosóficos e da busca de elevação e ampliação dos horizontes. O sol indica a necessidade de ter de se adaptar a certas condições materiais, especialmente na vida a dois.

TOURO Dificuldades de ordem prática poderão perturbar seus planos em longo prazo. Os estudos elevados também terão seus impedimentos. Perdas em negócios feitos de forma descuidada ou impulsiva.

GÊMEOS Necessidade de buscar novos padrões éticos e de renovar suas crenças para dar novo alento e esperança a si próprio. Os planos com relação ao futuro deverão ser incrementados. Todos os seus pensamentos, encontram-se em uma linha dinâmica.

CÂNCER Estímulo para mudanças na vida financeira. Alguns prejuízos poderão se alternar com novas formas de ganhar dinheiro. Seu intelecto se dirigirá para ideias elevadas e filosóficas que poderão levá-lo a fazer mudanças na sua maneira de ser.

LEÃO Período positivo para lidar com assuntos psicológicos, emocionais e para compreender os aspectos mais profundos de sua mente. Você poderá desenvolver todo tipo de atividades a esse respeito.

VIRGEM Período especialmente favorável para iniciar uma união, seja de cunho amoroso ou profissional. Certas facilidades permitirão um bom entrosamento entre você e as pessoas de seu convívio. A pessoa amada pode se magoar com suas atitudes.

LIBRA A lua estimulará novos relacionamentos, uniões e a formação de relacionamento amoroso. Maior necessidade de contato com as pessoas queridas, compartilhando sua vida com eles, especialmente no cotidiano e nas atividades materiais.

ESCORPIÃO Pleno desenvolvimento dos assuntos profissionais. Os tratamentos de saúde poderão levá-lo a uma melhoria orgânica com bastante facilidade. Uma revisão na maneira de lidar com o cotidiano será importante para melhorar seu relacionamento com a pessoa amada.

SAGITÁRIO O planeta Marte terá maior facilidade para eliminar certas situações que haviam se tornado inadequadas, abrindo caminho para uma renovação global na sua vida. Possibilidade de grande desenvolvimento na vida material.

CAPRICÓRNIO Você receberá ajuda de alguma forma de sua parceria amorosa. Continue cumprindo as suas obrigações do cotidiano, porque é por intermédio delas que surgirão as notícias que você tanto aguarda.

AQUÁRIO Período benéfico para férias e para todos os tipos de diversão. As atividades criativas também estão estimuladas. Relacionamento com os amigos e pessoas da família será intenso e afetuoso. Procure apenas manter-se organizado.

PEIXES No amor muita neutralidade, havendo um possível envolvimento seu em algum tipo de manifestação social. No trabalho, poderão ocorrer disputas entre colegas ou mesmo superiores. Ideias brilhantes continuarão beneficiando-o no trabalho.

Comentários