Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Bárbara se surpreende por Joana aceitar participar do concurso Estrela Carioca. Lucas e Martinha se emocionam na ultrassonografia. Nanda acredita que o coração doado para Renato seja o de Filipe. Juliana, Jabá e Júnior criticam Lucas por não ter contado para Luiza que é pai do filho de Martinha. Bárbara sabota a sessão de fotos de Joana com Flávio. Tânia mostra a carta que recebeu de vó Damiana. Ricardo descobre que Bárbara armou para Joana não fotografar. Flávio fotografa Ricardo com Joana.

SOL NASCENTE

Sirlene confessa a Felipe que César é pai de Lucas. Felipe promete fazer justiça contra César. Tanaka agradece o apoio de Hirô na empresa. Com a ajuda de Felipe, Sirlene revela a Mario e Alice que Cesar é pai de seu filho. Sinhá orienta Mocinha a dopar Tanaka. Carol escuta a gravação que fez com as ameaças de César e jura proteger sua filha. Milena questiona Lenita sobre a filha que perdeu. Ralf e Damasceno chegam a Minas Gerais. Loretta ofende Lenita e exige que ela se afaste de Milena. Mocinha abre o cofre de Tanaka.

ROCK STORY

Lázaro provoca Gui, que é contido por Gordo. Yasmin não consegue se aproximar de Zac. Luana vê JF beijando uma menina. Diana e Léo se surpreendem com o sucesso do show da banda 4.4. Nicolau beija Luana. Marisa expulsa Romildo e William da porta de sua casa. Gilda leva Haroldo para ver o salão de beleza. Haroldo se preocupa com a crise financeira da churrascaria. Nicolau conta a Zac que beijou Luana. Luizão repreende JF por seu comportamento com Luana. Diana comenta com Vanessa que Léo pode salvar a gravadora. Gui aceita a proposta de Gordo para assinar o contrato com a 4.4 e anuncia a novidade aos integrantes da banda. Lorena orienta William e Romildo sobre como libertar Alex. Lázaro chega em casa e encontra Marisa com Néia. Gordo assina o contrato com a banda de Gui. Diana mente para convencer Léo a ir para sua gravadora, mas se surpreende ao descobrir que Gordo contratou a banda 4.4.

A LEI DO AMOR

Magnólia afirma que não deixará a casa onde mora. Elio não acredita no resultado do exame das digitais de Marina. Vitória leva Caio para visitar Sílvia. Salete garante a Suely que Gustavo será internado. Helô reclama de Laura para Pedro. Helô aconselha Edu a não ter segredos com Xanaia. Tiago pede para ter um filho com Letícia. Misael discute com Yara e tenta se consolar com Flávia. Magnólia ameaça Ciro. Elio tenta abordar Marina. Laura pede para se encontrar com Pedro. Ciro é levado para fazer um novo depoimento.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Elisa pede a Ingrid que pare com a brincadeira de mal gosto. Caetano diz a Ingrid que entre ele e Cristina não há nada ilícito e que sua vida pessoal não interessa a ninguém. Artur diz a Rosário que está ciente que Caetano anda molestando sua filha, Cristina. Rosário esclarece que Cristina e Caetano estão apaixonados e que ela aprova o relacionamento dos dois. Artur diz a Rosário que mesmo depois do casamento de Maribel ele continuará pagando a Universidade de Rubi. A revelação provoca um desmaio em Rosário. Rubi diz a Cristina que com certeza a mãe passou mal depois do comentário de Ingrid sobre ela e Caetano. Heitor pergunta a Alessandro se ainda gosta de Rubi e ele responde que infelizmente ainda está apaixonado por ela. Rubi fica surpresa quando Cristina diz que Caetano já faz parte de sua vida e que acabam de ficar noivos. Heitor diz a Alessandro que talvez Rubi esteja apaixonada por outro. Alessandro confessa a Heitor que enlouqueceria se soubesse que Rubi esteve com outro homem. Rubi, furiosa, pergunta a Cristina como foi capaz de ficar noiva de um motorista. Caetano pede a Rubi que não interfira em sua vida particular. Heitor diz a Genaro que decidiu seguir adiante com seus planos de casamento com Maribel e não atrapalhar o relacionamento de Alessandro e Rubi. Genaro aconselha o afilhado a pensar melhor no que está fazendo, pois não seria honesto se casar com Maribel sem amá-la. Rosário dá uma bofetada em Rubi e exige que ela lhe diga o que faz com o dinheiro que Cristina lhe dá para pagar a Universidade, já que o pai de Maribel arca com essa despesa. Ela diz que de agora em diante sua irmã não lhe dará nenhum centavo. Artur diz a Maribel que propôs um negócio a Genaro, mas Heitor não participará. Heitor procura Rubi.

QUERIDA INIMIGA

Vasco segue fazendo uma exaustiva revisão de contas na empresa de sua avó. Arthur se mostra solicito para responder algumas perguntas e ajudar-lhe, não sem antes ter combinado uma quantia em dinheiro com Sara. Sara está sempre de mau humor e despede Jaqueline. Depois de procurá-lo muito, Betina encontra Ivan e diz que quer acompanhá-lo, mas o garoto só chora. Ivan volta tarde ao apartamento de Ernesto e cheirando a álcool. Ernesto decide que é melhor que as crianças vivam com Gladis. Jaime e Bárbara se divorciam em comum acordo e se desejam felicidade mutua. Mais tarde, Jaime diz a Maria que não pensa em casar-se no momento. Ela se sente desiludida, pois ele só a vê como amiga. Finalmente Darío convence Paula lhe dar uma nova oportunidade. Betina fica muito feliz com a notícia. Ernesto diz às crianças que eles irão viver com Gladis. Ivan se aproveita da ocasião para dizer palavras fortes e depreciativas a seu tio.

A GATA

Lorena segue tendo alucinações nas quais vê Augusto falando coisas desconexas para ela. Paulo sente ciúme ao ver Mariano e Esmeralda conversando e rindo. Lorena aproveita para fazer intriga. Gisele telefona para Paulo e se passa por uma desconhecida, fazendo intrigas contra Esmeralda. Paulo exige que Mariano o diga se ainda está apaixonado por Esmeralda. Mariano responde que o irmão deve respeitar sua privacidade e confiar em sua esposa, que é uma mulher de respeito. Lorena insulta Esmeralda e grita todo o ódio que sente. Ela dizendo que ficará com Paulinho e Letícia só para fazer Esmeralda sofrer. Esmeralda esbofeteia Lorena. Silencioso pede que Lorena deixe Esmeralda em paz ou se arrependerá.

CARINHA DE ANJO

Gustavo consegue conversar a sós com a irmã Cecília. O empresário diz que sentirá muita falta da noviça e pergunta se ela está feliz com a mudança. Cecília diz que não está ali para desobedecer as ordens da Madre Superiora. Gustavo coloca as mãos nos ombros de Cecília e questiona sobre os sentimentos dela. Cecília diz que não pode falar sobre seus sentimentos e desmaia nos braços de Gustavo. Vitor e Estefânia conversam sobre a planta de onde pretendem para o food truck do chef de cozinha. Rosana aparece e auxilia os dois com ideias. Nicole conversa com Haydee e conta que tem um plano para parecer uma nova e boa mulher e reconquistar Gustavo.

NOVELA DA BAND

EZEL

Mert questiona Ali sobre a origem e a administração do cassino. Bahar chora após o encontro com Ezel e Eysan a consola. Ezel vai ao cassino para conversar com Ali. Mert rouba um CD do cofre de Ali e foge. Ezel e Merti se encontram e os dois discutem.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Leôncio machuca Rosa. Leôncio invade o quarto de Isaura. Almeida tem alucinações com Gertrudes. Leôncio amordaça Isaura. Almeida vai ao quarto de Isaura. No bordel, Miguel se lamenta. Tomásia chora. Leôncio beija Rosa. Almeida dá uma medalha de presente para Isaura.

A TERRA PROMETIDA

Jéssica se desculpa com Salmon e Raabe. Ela se emociona ao segurar o bebê Boaz nos braços. Inês fala sobre fé com os estrangeiros presentes no acampamento. Tirda, Maquir e Gael brincam com Haniel. Racal e Bogotai dizem querer romper a aliança com Zareg. Haniel diz amar Tirda e os filhos. Léia diz não concordar com as maldades de Samara e Tobias. Abul e Mireu se aproximam do acampamento hebreu. Aruna e Elói saem juntos da tenda para buscarem leite. Mireu observa. Tobias escuta um barulho e corre para averiguar. Abul e outro soldado tentam se esconder. Mireu se aproxima e golpeia Tobias. Samara chega na cozinha coletiva e se depara com Aruna e Elói. A esposa e o criado de Josué ficam constrangidos e deixam o local. Abul e Mireu se confundem e acabam sequestrando Samara. Na manhã seguinte, Léia se assusta ao notar a ausência da filha. Zaqueu encontra Tobias desmaiado. Mireu procura Lina e diz estar triste por ter sequestrado uma mulher indefesa. Ula o admira. Na tenda de Darda, Tobias desperta com sintomas de falta de memória. No palácio, Abul entrega Samara ao rei Adonizedeque. A vilã grita e se debate. Úrsula diz ter gostado da hebreia. Samara percebe que foi confundida com a esposa de Josué. Tobias diz não se lembrar de nada. Preocupada com a falta de memória do rapaz, Darda pede para chamarem Léia. Aiúde estranha ao ver Mara conversando com Racal. Samara enfrenta Adonizedeque e ele a manda para a masmorra. Aiúde pede para Mara não dar intimidade a Racal. Tobias não reconhece Léia e Quemuel. Ruth aconselha Sama a falar a verdade para Boã sobre a gravidez. Zaqueu acusa Tobias de estar fingindo. Adonizedeque diz que enviará para Josué uma peça de roupa da hebreia capturada. Darda avisa que não há o que fazer para ajudar Tobias. Raabe e Salmon recebem a visita de Jessica, Iru, Acsa e Otniel. Quemuel e Léia levam Tobias para casa. Ioná discute com Mara. Quemuel elogia Léia por ela ter salvo a vida de Yana. Ele estranha o sumiço de Samara e corre para avisar Josué. O líder hebreu descobre que Tobias foi atacado e ordena uma busca à Samara. Na masmorra do palácio, a vilã dá trabalho aos oficiais. Adonizedeque começa a desconfiar que a hebreia capturada pode não ser Aruna.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

