Choperia DeCarli Bier realiza seu Pré Carnaval com três atrações no próximo dia 11

A Choperia DeCarli Bier surpreende mais uma vez e traz para Chapadão do Sul e região mais um grande evento, o Pré Carnaval da DeCarli Bier, que acontecera no próximo dia 11 (sábado).

O evento contara com três atrações para animar o público presente, a cantora Fernanda Rodrigues, DJ Renato Nogueira e a Banda Bop Bahia. Uma grande estrutura será montada para este evento.

INGRESSOS:

Os ingressos estão sendo vendidos na Choperia DeCarli Bier em horário comercial aos fundos no escritório ou anoite no bar, na Padaria Ki Pão e Mamute (67) 9 9916-3549.Lote Promocional (até o dia 01) R$ 20,00; Primeiro Lote (até o dia 08) R$ 25,00; Segundo Lote (até dia 11 ao 12:00 horas) e na hora do evento R$ 40,00. Lote Promocional somente na Choperia ou Mamute.

Menores de 16 e 17 anos entraram somente com autorização dos pais ou responsável reconhecida em cartório.

Comentários