Cerrado Insumos Agrícolas apresentou em dia de campo “Tecnologias para a alta produtividade de soja e milho”

Pelo 5º ano consecutivo, a empresa Cerrado Insumo Agrícolas, em parceria com a Fazenda Jardim e seus parceiros comerciais, (Dekalb, Basf, Uniggel, Mosaic, Stoller, Nufarm, Casa Bugre e DeLong), realizou mais um Dia de Campo, para apresentar os portfolios e os resultado obtidos em lavouras de milho e soja, com uso de “Tecnologias para a alta produtividade”.

O evento realizado no município de Chapadão do Céu, teve a participação de mais de 180 pessoas, oportunidade em que os participantes viram no campo as condições das plantas, receberam orientações das empresas e puderam tirar dúvidas sobre o manejo das novas tecnologias. Fator que contribui para o desenvolvimento da atividade agrícola da região e para engrandecer ainda mais o trabalho da equipe da Cerrado Insumos Agrícolas, como propulsora dessa disseminação de conhecimento técnico e vitrine de tecnologias.

Sobre a Cerrado

A Cerrado Insumos agrícolas é uma empresa, que tem se destacado pela qualidade de serviços prestados aos seus clientes, dando total assistência desde do início da lavoura até a sua colheita, através de seus profissionais preparados para poder oferecer uma qualidade diferenciada no atendimento.

Novidades da Empresa

A Cerrado Insumos Agrícolas, através de seus diretores, comunicou que a empresa, passa agora a trabalhar também com a comercialização de grãos juntos aos seus clientes e produtores da toda a região.

Cassiano, proprietário da fazenda Jardim, foi o responsável para apresentar aos participantes, todo o Manejo nas culturas de soja e milho, que foram utilizados na atual safra.

O professor Hercules Diniz Campos (UniRV), proferiu uma palestra que teve como tema principal, Sobre nematoide como fator de redução de produtividade da soja

“Na região do Cerrado há propensão ao aparecimento de nematoides, pois além da monocultura, há outros fatores, como o uso contínuo de cultivares suscetíveis, maquinários e tigueiras” afirmou o palestrante

São quatro os grupos mais importantes: o de cisto da soja (Heterodera glycines), o das lesões radiculares (Pratylenchus brachyurus), o de galhas (Meloidogyne spp.) e o reniforme (Rotylenchulus reniformis). Os três primeiros são os que tem causado maiores danos. Entretanto, o tratamento de sementes pode ser mais uma ferramenta importante no manejo desses nematoides na cultura da soja, além de ser uma medida de baixo custo para o produtor”

Lembrou o palestrante que Entre as principais estratégias possíveis e viáveis de serem utilizadas pelos produtores, destacam-se a resistência genética, o tratamento de sementes, adubação equilibrada, a densidade adequada de plantas, a rotação de culturas e o uso de fungicidas.

A resistência genética traz um benefício imediato ao produtor por reduzir também o potencial de inóculo em sua lavoura. Entretanto, é extremamente importante que o produtor não utilize uma única variedade por safra na sua propriedade ou área cultivada.

Recomenda-se não utilizar o mesmo material em mais de 30% da área. Também não se deve utilizar o mesmo híbrido sucessivamente na mesma área, mas sim buscar a diversificação dos materiais. Esse propósito contribui, principalmente, para uma maior durabilidade da resistência genética presentes nos híbridos comerciais em anos seguintes.

Outro fator importante destacado na palestra, foi com relação ao Tratamento de sementes.

“O tratamento de sementes auxilia no controle e tem custo mais baixo do que a aplicação posterior. Se ocorrerem níveis elevados de infecção de nematoides logo na fase inicial de desenvolvimento da cultura, a produtividade poderá ser diretamente afetada, isso quando a planta sobrevive.

Após, os convidados foram recepcionados na sede da Fazenda, para um almoço, no estilo da “Queima do Alho”, acompanhando de Chopp.

