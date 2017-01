Aporé: Primeira dama participou de Encontro de Primeiras-damas e Prefeitas em Goiânia

A Secretária de Assistência Social e primeira-dama, Júlia Tomaz Rezende participou do encontro de primeiras-damas e prefeitas do Governo do Estado de Goiás, no Palácio das Esmeraldas, na capital goiana, ocorrido na ultima semana.

O evento teve como tema principal o “Incentivo ao Desenvolvimento dos Trabalhos Sociais.

A primeira-dama do Estado de Goiás, Valéria Perillo, abriu o Encontro e falou as participantes, destacando a importância da união dos municípios. “Peço a vocês união total para o desenvolvimento do trabalho de ação social. As esposas de prefeitos têm um papel importante e fundamental em projetos que possam ajudar a população de seus municípios. Contem sempre comigo e com o Governo de Goiás”, finalizou a primeira-dama que, também, disponibilizou aos municípios apoio ao Centro de Educação Infantil (CEI).

O governador Marconi Perillo esteve presente, reforçou o apoio do Governo e pediu dedicação das mulheres. “A importância deste encontro é fortalecer o vínculo Governo e municípios com a força das mulheres”, disse o governador.

Na ocasião, Marconi elogiou o importante trabalho desenvolvido pela OVG (Orgazização das Voluntárias de Goiás) e chamou ao palco a professora e diretora geral da Organização, Eliana França que apresentou slides com a evolução histórica dos programas e seus benefícios.

Renata Quintella, atriz, roteirista, empreendedora social e fundadora do Instituto A Nossa Jornada, apresentou seu projeto que, através de ações sociais, espalha a corrente do bem. Encerrou sua apresentação com uma simples e intensa pergunta para reflexão: o que eu posso fazer por você agora?

O evento foi encerrado pelo ator, palestrante e humorista de stand-up, Valdez Luiz, que comparou administração feminina com masculina, falou sobre a Revolução Industrial e contou sua história de vida e superação.

As palestras deixaram fortalecimento, atitude e ânimo as primeiras-damas e prefeitas, mostrou que o caminho certo é estar sempre ao lado da comunidade para desenvolver um trabalho digno, justo, gratificante e, principalmente, mobilizar a corrente do bem.

Assessoria de Imprensa

Comentários