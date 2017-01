Acidente entre moto e carro na Avenida Goiás deixou uma vitima

L.C. 25 anos e N.O, se envolveram em um acidente nessa manhã, no cruzamento da avenida Goiás, com a rua Paranaguá, no bairro Sibipiruna.

N.O, trafegava na Rua Paranaguá e ao entrar na Avenida Goiás, no veículo VW Cross, Placas de Chapadão do Sul, não percebeu que LC, descia com sua Moto Honda CB 250, com placas de Chapadão do Céu e acabou provocando a colisão.

Com escoriações na perna, braço e face, L.C. foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal. A motorista nada sofreu.

O carro teve avalias na porta do motorista e a moto na sua carenagem.

