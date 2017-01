Primeira cidade inteligente do Brasil será inaugurada ainda este ano

Ainda este ano, o Brasil dará mais um passo em direção em direção ao “urbanismo inteligente” ao inaugurar a primeira smart city do país em Croatá, no interior do Ceará. Denominado Smart City Laguna, o complexo será construído dentro dos padrões do programa governamental “Minha Casa, Minha Vida” e receberá aproximadamente 25 mil habitantes.

A responsável pelo projeto é a empresa italiana Planet, que pretende que a Smart City Laguna seja apresentada como um modelo referencial para novas cidades, inteiramente preparada para atender às necessidades do seu morador – com áreas de lazer, comércio e serviços públicos.

Ainda de acordo com os seus administradores, a “Smart City Laguna deve ser reconhecida por sua estrutura projetada com tecnologia de ponta”. Ou seja, o transporte público, as áreas de entretenimento, a geração de energia, e o tratamento da qualidade do ar são aspectos que incorporam essas novas tecnologias para melhor atender as demandas dos moradores.

Croatá está localizada em São Gonçalo do Amarante (CE), a apenas 55 quilômetros de Fortaleza, ao longo da BR-222, importante via comercial e industrial do estado do Ceará. A localização estratégica da primeira Smart City Social do mundo visa o benefício do alto potencial de valorização e desenvolvimento econômico da região. Segundo os criadores, a cidade se baseia em quatro pilares: Pessoas(Inclusão Social), Arquitetura e Urbanismo, Tecnologia e Meio Ambiente.

Inicialmente o empreendimento contará com 200 casas. De acordo com a Planet Smart City, o valor dos lotes residenciais será a partir de R$21,000.

Via Engenharia E – por Romullo Baratto

