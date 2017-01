Dois acidentes de moto neste domingo: Motociclista ficou ferido ao desviar de cachorro no Esplanada

J.P.B, 35 anos, foi mais uma vítima de excesso de cachorros soltos pelas as ruas de Chapadão do Sul. No início da tarde deste domingo, JPB, trafegava com sua moto, pela rua das Corujas, com sua moto Honda Titan 50cc, quando o animal atravessou a sua frente, e acabou provocando a queda de JPB e mais um carona.

A vítima teve várias escoriações pelo corpo, foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal, para atendimento.

Moto x Carro na 23

No cruzamento da rua 23, com a avenida seis, A.S. 30 anos, também foi vítima de um acidente envolvendo sua moto e um veículo. As informações que a vítima adentrou a avenida e não percebeu a carro, que descia pela avenida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima para o Hospital Municipal, com algia na clavícula direita e escoriações pelo corpo. Chovia no momento do acidente.

