Diretoria da SERC reúniu imprensa para apresentar plantel

Na manhã deste domingo a diretoria da SERC, reuniu a imprensa, para a apresentação do plantel da equipe para o campeonato estadual de 2017.

A apresentação contou também com a presença dos vereadores, Toninho Assunção e Paulo Lupatini, ambos ex-atletas da SERC e também fundadores da SERC.

Ao todo foram apresentados 22 atletas para o início da competição, deveria ser iniciada neste domingo, mas, devido a não liberação do Estádio do CREC, a estreia está marcada para próxima quarta-feira 1º de fevereiro.

A equipe será comanda pelo ex-jogador da SERC Ordilei, que já vem trabalhando com a equipe desde do ano passado. Espera que o novo treinador da SERC, tenha o mesmo sucesso, que Paulo Lupatini, um ex-atleta, que levou a equipe ao vice-campeonato estadual em 98.

O presidente da SERC afirmou que o plantel vem se destacando a cada coletivo e tem surpreendido a comissão técnica. “Nós vamos para ganhar o campeonato e não mera participação”. Afirma o treinador.

Um dos grandes problemas da SERC está no lado financeiro. Hoje a equipe está baseada no suporte que o governo do estado passou a cada equipe, no valor de R$ 52 mil reais, para custear despesas com viagens, hospedagem e alimentação. Espera a diretoria o retorno dos trabalhos dos vereadores, para aprovarem ou não a verba que será repassada pelo poder público.

Campanha para pintar o Estádio

Torcedores começam a mobilizar uma campanha, para arrecadar fundos para que o estádio receba uma nova pintura. Serão necessárias 20 latas de tintas (18lts), para a realização dos serviços. As doações poderão ser feitas no estádio da SERC ou com a diretoria.

A diretoria da SERC fez a entrega de um camisa comemorativa dos 35 anos, da fundação da SERC, a integrantes da Imprensa e da Cruz Vermelha.

Veja abaixo a lista do plantel da SERC

Rafael – Rafael José Spegiorin Ramos

Aguiar – Idalino Aguiar Brittes

Daivid – Daivid Macedo Fraga

Ramos – Cimario Ramos dos Santos

Gilson – Gilson Cleberson da Silva

Renan – Renan Uilian de Oliveira

Willian – Willian Luis Apolinário

William – William Fernando Silva dos Santos

Hércules – Hércules Silva Soares

Diego – Diego Rogério Pereira Ramos

Jhonatan – Jhonatan Bonifácio Pereira

Pereira – Claudson Pereira Bispo de Souza

Renan – Renan Matheus de Oliveira Brittes

Coca – Thiago Manoel da Silva

Buiu – Celino Cesário da Silva

Fernandes – Fabio de Almeida Lima Fernandes

Rodrigo – Rodrigo Ribeiro Azevedo

Dênis – Dênis Henrique da Silva

Everton – Everton Alves Lima de Sousa

Davi – David Alves Vieira

Manoel – Manoel Lucilio Marques Parreira

Cesar – José Cesar Ribeiro Azevedo

Anderson – Anderson Ricardo Modesto Rolli

