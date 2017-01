Desesperada, moradora de Coxim procura por filha que fugiu de casa durante a madrugada

A cozinheira Rosinalva da Silva Batista, de 32 anos, está desesperada com o sumiço da filha, que aconteceu na madrugada deste domingo (29), em Coxim. A mãe registrou o caso na delegacia e pediu ajuda do Edição MS para tentar localizar a filha.

Sarah Cristina Ferreira Barbosa, de 15 anos, deixou a residência da família, localizada na Vila São Paulo, de madrugada. A fuga foi notada por volta das 2h30, quando o irmão avisou a mãe que Sarah não estava no quarto.

Conforme a cozinheira, a filha saiu levando uma bolsa com algumas peças de roupas e objetos pessoais. Como Sarah não levou o celular, apesar de ter tirado o chip, Rosinalva não está conseguindo contato com a filha.

A cozinheira está sem entender o que aconteceu, afirmando que Sarah não tem motivos para sair de casa. “Sempre tivemos uma relação saudável, nunca a proibi de namorar e tão pouco tivemos alguma briga”, relatou Rosinalva.

De acordo com a cozinheira, ela já fez contato com o ex-namorado da filha, que também não sabe de seu paradeiro. A mãe faz um apelo para que a filha dê notícias, pois todos estão preocupados com seu desaparecimento. Qualquer informação concreta pode ser passada para o 67 9.9691-9854.

