Prefeito de Aporé Dr. Renato participou de reunião com governador Marconi

O prefeito Dr. Renato Sirotto participou, juntamente com o seu vice, Gilson Jesus de Souza e com os vereadores da Câmara Municipal, Elidório Rodriguês Martins, Jackson Felix de Moraes, José Donizete Ramalho, Karina Barbosa Pereira, Luismar João dos Santos, Paulo Rogério Gondim da Silva, Valdecir Quintino e Valdiney Souza da Costa, de uma importante e produtiva audiência com o governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia-GO.



Também participaram desse honroso encontro o secretário de Estado Extraordinário de Articulação Política do Governo de Goiás, Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, o deputado estadual Francisco Oliveira (PSDB) e os deputados federais, Marcos Abrão Roriz (PPS), que na reunião se comprometeu a ajudar com uma pá carregadeira e Roberto Balestra (PP), que destinou 240mil para a saúde e um ônibus escolar.

Na pauta, conversaram sobre as demandas consideradas prioritárias para o município como: reforma e ampliação do Hospital Municipal Nova Esperança, construção de 150 casas populares, instalação do Fórum, reforma da ponte de acesso à Ilha do Pescador, viabilização da ciclovia no trecho GO-302 (Aporé/Frigorífico), construção de um minicampo de grama sintética e Patrulha Rural.

Marconi parabenizou todos pela vitória nas eleições e afirmou que irá analisar todos os ofícios com muito carinho e atenção. “Vou analisar todos os ofícios com muito carinho. Será difícil atender todos, mas vou tentar, destinarei um valor ao Governo Municipal de Aporé e o prefeito irá priorizar as principais e necessárias reivindicações para que Aporé cresça e se desenvolva como está se desenvolvendo nos sonhos do nosso prefeito Dr. Renato”, finalizou o governador.

Como é bom e extremamente importante termos um governador dedicado e municipalista.

Parabenizamos pela seriedade e força de vontade nas audiências individuais, ação inédita que fortalece parcerias e despachos administrativos.

