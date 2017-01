Prefeito de Aporé consegui “Passe Livre Idoso” para idosos

O prefeito municipal de Aporé –GO, Dr. Renato Sirotto, acompanhando dos vereadores, Elidório Rodrigues Martins, Jackson Félix de Moraes, Paulo Gondim e Valdecir Quintino, participam de uma reunião com o Superintendente Executivo da Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho, Carlos Peixoto, reivindicando algumas melhorias para o município.

Da reunião o prefeito e vereadores, saíram em mãos com alguns cartões de Passe Livre Idoso, que foram repassados a Secretaria de Assistência Social, a primeira dama, Júlia Tomaz Rezende, que fez a entrega as pessoas carentes cadastrada na Secretaria. ]

Oportunamente, o prefeito Dr. Renato, solicitou do superintendente agilidade e dedicação na nomeação da nova supervisora do Programa Renda Cidadã, cujo objetivo é beneficiar e favorecer o desenvolvimento de famílias carentes.

Governo Municipal de Aporé, cuidando dos interesses da população com respeito e presteza!

Natália Sirotto Veduatto- Assessora de Comunicação

