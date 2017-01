Editorial: Mais um passo chegamos a Aporé

O site ocorreionews e o Jornal O Correio, buscando levar a notícia cada vez mais perto do cidadão, da mais um importante passo na sua linha Jornalística.

A partir desta data 28 de janeiro, damos mais um passo e chegamos ao município goiano de Aporé. A partir de agora, estaremos diariamente publicando as ultimas noticias do vizinho município de Aporé e, quinzenalmente nas páginas do nosso jornal impresso O Correio, como uma forma de alcançar as pessoas que muitas vezes não tem o costume de interagir na internet.

O Jornal O Correio já abrange 07 municípios, sendo 05 no estado de Mato Grosso do Sul (Chapadão do Sul, Cassilândia, Costa Rica, Paraíso das Aguas, Figueirão e Alcinópolis) e 02 no estado de Goiás, Chapadão do Céu e Aporé.

O Site ocorreionews, possui um número acima de 1 milhão de acesso é hoje um dos mais acessado da região.

O site e o Jornal têm como jornalista responsável Adejair Moraise direção de redação William Vaz Moraes.

Comentários