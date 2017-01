Desenvolvimento da Tríplice Fronteira reúne mais de 400 pessoas em Costa Rica

Conhecida como a capital do algodão, Costa Rica – MS, localizada a cerca de 330 km de Campo Grande, realizou o II Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira, na tarde desta sexta-feira (27). O evento, promovido pela Sudeco – Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – em parceria com o Governo Federal, Estadual e Municipal reuniu mais de cerca de 400 pessoas, entre representantes dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e membros de entidades de classe.

As atividades continuam no sábado (28) com apresentações da Faems – Federação das Associações Empresariais do Mato Grosso do Sul, Sicredi, ACIACRI – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica e será apresentado um caso de sucesso – pioneiro a adquirir o FCO na cidade, empresário e prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa.

Durante o encontro realizado na tarde desta sexta-feira (27) foram ministradas palestras com o renomado executivo José Carlos Grubisich, diretor-presidente da Eldorado Brasil Celulose e Papel, que abordou as Florestas no Estado e as Perspectivas de Futuro. Ao encerrar sua apresentação o prefeito Waldeli aproveitou a oportunidade e solicitou ao executivo que volte seus olhos para a região no sentido de trazer mais investimentos.

O ciclo de palestras seguiu mostrando os produtos e serviços da Sudeco que auxiliam no crescimento regional, com ênfase no FCO – Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste e no FDCO – Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. O superintendente da Sudeco, Antônio Carlos Nantes de Oliveira, enfatizou a necessidade de desburocratizar os processos para a aquisição de financiamentos pelos Fundos.

“O Banco do Brasil é o gestor dos recursos do FCO, mas a sua condução quanto à liberação do dinheiro estava equivocada. É importante que o banco facilite os tramites, o que muitas vezes não acontece, é aí que está o gargalo que estamos tentando corrigir. As regras bancárias favorecem os bancos e não os tomadores, e o FCO foi criado para ajudar a classe produtora e empresarial a desenvolver o País”, afirmou Nantes que também garantiu que buscará mudanças na legislação dos Fundos para melhor atender os clientes.

O prefeito de Costa Rica (MS), Waldeli dos Santos Rosa, falou sobre a importância do evento para que a Superintendência conheça as demandas do município. “Estamos reunidos aqui hoje para dividir um pouco das nossas angústias, necessidades, e para conhecer os produtos da Sudeco, em especial o FDCO, que é menos difundido”.

Já o representante do Governo do Estado, secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, comentou o potencial do estado para realizar projetos com recursos dos FCO e FDCO. “A primeira grande ação da autarquia neste ano foi o aumento da disponibilidade de recursos pelo Fundo de Desenvolvimento para a nossa região. Acredito que temos grande potencial para consumir isso logo, além de um cenário economicamente positivo para que a Superintendência nos auxilie em boas iniciativas”, disse.

A gerente do Sebrae/MS – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – na Região Norte Luzicarla Souza Softov deu continuidade as palestras com uma apresentação sobre empreendedorismo e o senador Waldemir Moka encerrou o ciclo abordando o potencial da região e complementou a cobrança do superintende da Sudeco no sentido que o Banco do Brasil seja menos burocrático.

Também estiveram presentes no simpósio a deputada Federal Tereza Cristina, o ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, Cláudio George Mendonça, diretor-superintendente do Sebrae/MS, Mauricio Koji Saito, presidente da Famasul, Glaucio Zanettin Fernandes, superintendente do Banco do Brasil do MS; Marco Aurélio Santullo, superintendente Estadual da Funasa no Mato Grosso do Sul (Suest/MS), Marinho Cogo chefe de gabinete do deputado Federal Carlos Marun, Jerônimo Alves Chaves, secretário adjunto de Estado de Produção e Agricultura Familiar – SEPAF;

Agrício Braga, coordenador-geral de Gestão de Fundos e Promoção de Investimentos da Sudeco, Celso Figueira, presidente da Central Sicredi; Neverton Gomes, diretor Executivo da Central Sicredi; Jaime Antonio Rohr, presidente da Cooperativa – Sicredi Celeiro Centro Oeste; Atílio Carlos, presidente da Associação Comercial de Três Lagoas – MS, Rogério Rosalin, prefeito de Figueirão e vice-presidente da ASSOMASUL, no ato representando a entidade; e os prefeitos Gustavo de Melo (Alto Araguaia–MT), Mário Kruger (Rio Verde MT–MS), Jeferson Tomazini (São Gabriel d’oeste–MS), Aluísio São José (Coxim–MS, Edson Rodrigues Nogueira (Jaraguari–MS), José Izauri de Macedo (Naviraí–MS), José Fernando Barbosa dos Santos (Selvíria–MS), Jair Boni (Cassilândia-MS), Dalmy Crisostomo (Alcinópolis–MS), João Carlos Krug (Chapadão do Sul-MS), o vice-prefeito de Alto Taquari-MT Fabio Mauri Garbugio, e vereadores dos três Estados, bem como representantes de Sindicatos Rurais e Associações Comerciais.