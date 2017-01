Tríplice Fronteira – Rosalin busca alianças para o avanço da região Norte

O Prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin (PSDB), aproveita o II Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira, que acontece nos dias 27 e 28 deste mês, em Costa Rica (MS), para apresentar estratégia de avanço para a região Norte de Mato Grosso do Sul. Geração de emprego e renda, estão entre os projetos que serão divididos com empresários, representante do Governo Estadual e autoridades de outros estados.

No sábado (28), além da governadora em exercício, Rose Modesto, o senador Moka também participará do evento que reúne prefeitos de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. “É a chance que temos de nos atualizar sobre as dificuldades de outras regiões e também de expormos nossas necessidades, e apresentar alternativas conjuntas para avançarmos”, esclarece Rosalin. “Temos projetos em andamento, juntamente com outras prefeituras da região, com a finalidade de somar esforços e gerar renda. Expor essas parcerias, pode também contribuir com o Estado e outros municípios a se desenvolverem. Compartilhar ideias é o propósito”, pontua.

Rosalin e vereador Edegar, junto ao presidente da Eldorado Brasil, José Carlos Grubisich

Buscar parcerias e capacitações também estão entre os objetivos do prefeito. Além de empresários, como José Carlos Grubisich, presidente da Eldorado Brasil, o evento reúne também representantes do Banco do Brasil, Sebrae/MS, Faems, Sicredi, Famasul, entre outras entidades.

Texto: Assessoria de Comunicação

