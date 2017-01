SERC confirma Odirley como técnico e anuncia retorno de goleiro Rodrigo Azevedo

Após muito silêncio e cautela diante da possibilidade de participar do Campeonato Sul-Mato-Grossense, a Serc começa a divulgar novidades a respeito da equipe que irá participar do estadual. O clube confirmou nesta quinta-feira (26) a efetivação de Odirley Lage como técnico para o estadual. Está será a segunda passagem do treinador a frente do clube.

Supervisor de Futebol da Serc em 2016, Odirley chegou a dirigir o time após a saída de João Caruso, até a eliminação para o Sete de Setembro, nas quartas de finais do estadual. No segundo semestre do ano passado, ele participou do curso preparatório de treinador, oferecido pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

Outro nome conhecido na cidade e que ajudará o clube no estadual será o goleiro Rodrigo Azevedo, de 39 anos, que havia pendurado as chuteiras e trabalhava como técnico das categorias de base da equipe de Chapadão do Sul, porém decidiu voltar a atuar para colaborar com o time, que passa por dificuldades financeiras para garantir a participação na Série A.

Rodrigo defendeu a Serc entre 2006 e 2011, sendo titular na campanha do vice-campeonato estadual em 2006, onde o time de Chapadão acabou derrotado na decisão para o Coxim, e também foi campeão da Série B do estadual em 2009, além de ter atuado em participações do clube na Série C do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

Sem o mesmo investimento das últimas temporadas vindo da prefeitura do município, a Serc montou um elenco modesto, com objetivo de não acumular dívidas e se manter na primeira divisão estadual. A estreia do clube está agendada para o próximo domingo (29), às 16h, contra o Costa Rica, no estádio Laertão.

Arquibancada MS

Comentários