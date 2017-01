Prefeitura de Cassilândia não quer ser responsabilizada com relação ao corrego Cedro

A atual gestão da Prefeitura Municipal pediu ao Ministério Público o acompanhamento para constatação da atual situação do Córrego do Cedro, devido o grande volume de chuva.

O advogado Donizetti Ferreira Gonçalves , procurador do Município, lembrou que está em andamento a obra de revitalização e de recuperação ambiental do córrego, nos termos do TAC e PRADA apresentado ao MP.

“Para garantir a não responsabilização da atual gestão do municío de Cassilândia, por circunstâncias naturais ou estruturais realizada pela administração anterior, não nos resta alternativa de ser realizada uma constatação, para análise de como foram realizadas as obras nas margens do Córrego do Cedro, bem como a situação delas.”, escreveu o advogado.

Já foi feita a constação com as presenças do secretário de Obras, da Polícia Militar Ambiental e do MP.

O prefeito Jair Boni disse ao Cassilândia Notícias que está solicitando estudo sobre as margens do Cedro. Acredita que não vai colocar cimento, mas gramar. Entende que qualquer calçamento deve manter uma certa distância das margens. Quando o prefeito Pelarin lançou a obra tinha como idéia transformar toda a extensão revitalizada para caminhadas e inclusive espaço para ciclistas.

Cassilândia Noticias e Fotos Guilherme Colagiovanni Girotto

