Prefeito e Vereadores estão empenhados em mudar a realidade de Chapadão do Sul

Os Poderes Executivo e Legislativo vêm mantendo um diálogo bastante estreito desde o início desta administração, as tomadas de decisões do executivo tem sido sempre feitas após discussão e análise com os vereadores, que tem participado ativamente da administração municipal.

Em pouco mais de vinte dias de administração, prefeito e vereadores já se reuniram mais de dez vezes a fim de discutir vários assuntos referentes ao município e a administração municipal. Para os vereadores a proximidade é necessária uma vez que é preciso que todos estejam bem informados sobre as decisões do prefeito e da situação político-administrativa do município.

Na última segunda-feira (22) o prefeito João Carlos Krug voltou a se reunir com os vereadores para apresentar a situação financeira do município que segundo relatórios apresentados, não é boa. Para o prefeito, é o momento de todos terem um mesmo norte a fim de reverter este quadro e alavancar novamente Chapadão do Sul rumo ao desenvolvimento.

Durante a reunião também foram discutidas assertivas para manutenção da parceria com as Polícias Civil e Militar por meio do Conselho de Segurança, foi também discutido sobre o contingente de policiais que estão no município e sobre a possível cedência de servidores para estas instituições.

Segundo o Presidente da Câmara, o diálogo entre o prefeito e os vereadores deve ser algo constante durante os quatro anos de mandato, pois somente assim será possível traçar metas e realiza-las em Chapadão do Sul.

Assessoria Câmara

Comentários