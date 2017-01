Prefeito de Costa Rica prestigia sessão ordinária de abertura do ano legislativo

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa participou na noite da última segunda-feira, 23 de janeiro de 2017, da primeira sessão ordinária do ano de 2017, do Poder Legislativo de Costa Rica – MS.

Ao ser convidado pelo presidente da Casa de Leis Lucas Lazaro Gerolomo, e ser conduzido pelos vereadores Rayner Moraes e Ronivaldo Garcia Cota, o prefeito Waldeli fez uso da Tribuna e falou sobre os desafios pelos quais a administração passou no ano de 2016 e disse que está esperançoso para que o corrente ano seja de realizações e de avanço para o município, com direito a novos investimentos e inaugurações.

“Este é um dia importante para essa Casa de Leis, pois se trata do reinicio dos trabalhos do Legislativo Municipal. Quero aqui refletir com vocês sobre o ano que se passou. Com responsabilidade, chegamos ao final de 2016 com as contas em dia, sem nenhum débito ou restos a pagar. Não fizemos nenhuma mágica para isso, apenas preconizamos que é na época de crise que temos que buscar o equilíbrio financeiro. Trabalhar com os pés no chão”, disse o prefeito.

O gestor municipal também falou sobre as obras que estão em andamento na cidade, as inaugurações e ações programadas para este ano. “Para 2017 temos muitas metas para cumprir e precisamos ter muito equilíbrio para não perdemos o controle da gestão fiscal”.

“Nesta oportunidade também quero parabenizar a iniciativa dos vereadores pelo compromisso em reduzir o repasse do duodécimo de 7 para 6%¨o que irá garantir à eles a autonomia de encaminhar emendas parlamentares ao Executivo Municipal”, explicou o Chefe do Executivo Municipal ao afirmar que “este será um modelo que vamos aplicar para reforçar a união entre os dois poderes buscando um único propósito que é o desenvolvimento de Costa Rica”.

Waldeli também afirmou que “o Brasil passa por crise, mas Costa Rica vive um dos seus melhores momentos. Nosso Município ingressou essa semana no Programa Lote Urbanizado em parceria com o Governo do Estado onde estaremos construindo ainda esse ano 100 unidades habitacionais, sem falar no Projeto Aluguel Social, outra parceria com o Executivo Estadual, onde temos o sonho de construir já neste primeiro ano 200 casas”.

“Também vamos buscar trabalhar neste novo modelo de governo o equilíbrio para alavancar o turismo da nossa cidade, e já iniciamos os trabalhos com um extenso calendário de eventos que serão realizados em Costa Rica, entre eles: II Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira – O papel da Sudeco no desenvolvimento do Centro-Oeste nos dias 27 e 28 de janeiro e o MTB Costa Rica Extremo dias 28 e 29 de janeiro e vem muito mais por aí”, alertou o Chefe do Executivo Municipal.

Entre os eventos que também foram anunciados pelo prefeito estão: Miss Costa Rica 2017 que será realizado no dia 11 de fevereiro; Costa Folia 2017 que acontece no período de 24 à 28 de fevereiro; e ainda em abril o Miss Mato Grosso do Sul, no mês de maio vem a extensa programação do aniversário da cidade com a realização nos dias 13 e 14 do Desafio Brou Bruto de Mountain Bike (presença confirmada de mais de 700 atletas de todo o Brasil) para fechar o primeiro semestre do ano.

“Precisamos nos unir para superamos os novos desafios. É momento de entendermos o papel de cada um no desenvolvimento da nossa cidade, para defendermos os interesses da população costarriquense. Unidos somos mais fortes”, afirmou o prefeito que complementou “e para abrir com chave de ouro a programação do segundo semestre, Costa Rica será porta de entrada no Estado para os competidores da 25ª Edição Rally dos Sertões – 2017”.

Ao encerrar seu pronunciamento, o prefeito fez um agradecimento especial ao Padre Wilkson que estava presente na sessão e ao Pastor Leandro, que juntos fizeram uma linda homenagem no dia da solenidade de posse. “Vou levar por todo a minha vida a frase que o Padre Wilkson proferir naquele momento: “o mais importante de tudo são as pessoas”, por isso, vou defender nesse novo governo que tratamos a todos com igualdade e fraternidade”, declarou Waldeli ao defender que irá apoiar projetos e ações que atenda os interesses da maioria.

“Também faço um agradecimento especial ao povo de Costa Rica, aos vereadores eleitos e aos bravos candidatos a vereadores que lutaram ao meu lado. Todo ciclo tem um começo e um fim, e eu sei que meu compromisso com o povo de Costa Rica está se encerrando. O meu ciclo político está se encerrando com está cidade, mas jamais deixarei de ser um cabo eleitoral que luta por nossa cidade. E serei um cabo eleitoral exigente”, afirmou o prefeito que finalizou suas palavras garantindo que vai “honrar esse mandato junto ao povo costarriquense”, fazendo um governo de paz, amor, com muitas obras e respeito ao povo de Costa Rica.