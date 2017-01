Pela 1ª vez, MTB Costa Rica Extremo será realizado neste final de semana

O evento que promete reunir emoção, superação e adrenalina, MTB Costa Rica Extremo, será realizado no município pela primeira vez neste final de semana. A organização informa que as inscrições encerram amanhã (28).

A programação terá início neste sábado, às 16 horas com um passeio urbano com saída e chegada na Praça Central – Manoel Romualdo Gonçalves, local onde também será feita a entrega da cartela do “Bingo Bike”.

As inscrições custam R$ 70,00 (setenta reais). Os atletas que desejarem participar do MTB Costa Rica Extremo podem fazer suas inscrições nos seguintes contatos: (67) 9 9603 6689 Fabiano / (67) 9 9929 0111 Pozera e (64) 9 9612 9811 Célio Bike.

O MTB Costa Rica Extremo, marcado para esse final de semana, já tem um grande número de participantes. “Será um encontro que reúne emoção, superação e esportes radicais. A paisagem natural exuberante, com formações rochosas e serras propícias à prática de esportes radicais promete fazer da competição uma das mais emocionantes de todos os tempos”, garante o atleta Pozera que é um dos organizadores do evento.

Pozera complementa que “todos os participantes vão receber medalhas, e ainda, haverá mais de R$ 10 mil em prêmios que serão distribuídos de acordo com a colocação dos competidores e categoria”.

Conforme a organização, os 300 primeiros inscritos ganham a cartela. Para a população em geral que quiser participar o valor será de R$ 10,00 (dez reais).

No domingo (29), o Desafio MTB Costa Rica Extremo com percurso de 60 km e o passeio de 30 km (a distância a ser percorrida fica a critério do participante) tem início às 6 horas no PNMSS – Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú – local onde os competidores serão recepcionados com um café da manhã e a partir das 7h será dada a largada, sendo que todo o percurso será acompanhado pelos organizadores, caso haja algum imprevisto.

A chegada dos competidores também será no Parque Salto do Sucuriú onde será servido um almoço aos participantes inscritos.

O evento é uma realização do Cerrado Extremo, Celio Bike e Pozera com apoio do Governo Municipal por meio da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura de Costa Rica.

