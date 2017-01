Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Evite desavenças, questões e desarmonias na vida doméstica. Por outro lado, terá sucesso nos negócios relacionados com minas, construção e com metais de um modo geral e será bem sucedido profissionalmente.

TOURO Você terá maior facilidade para eliminar certas situações que havia se tornado inadequado, abrindo caminho para uma renovação na sua vida. Possibilidade de grandes desenvolvimentos na vida material, e nos assuntos relacionados com a saúde.

GÊMEOS Sua promoção e elevação social poderão ser efetivadas hoje. Continue a realizar as suas atividades sem esperar reconhecimento. Em um futuro próximo, a vida lhe mostrará que valeu a pena todo esse seu sacrifício.

CÂNCER Poderá conhecer alguém incomum, talvez alguém ligado às atividades intelectuais e que muito despertará o seu interesse. Saber mais não significa temer mais, assim, você deverá enfrentar algumas questões hoje, em que vai preferir silenciar.

LEÃO Hoje você terá paz no setor amoroso, a ajuda dos amigos e parentes para elevar seu estado de espírito. Dia bom para os negócios, aos jogos, sorteios e loterias. Este é um momento de revelações, e manter a calma será importante.

VIRGEM Você terá vantajosas e reais oportunidades, já que seu signo é pleno de chances e oportunidades. Favorável para compra e vendas lucrativas. O período da noite poderá ser aproveitado em recreação. Excelente fluxo para o amor.

LIBRA Alguma coisa, por mais insignificante que possa parecer, não ira corresponder à sua expectativa. Mas você corresponderá ao seu dever com naturalidade e positivismo; firmeza e perseverança. Você terá um dia feliz.

ESCORPIÃO Dia propício para contato com conhecidos e vizinhos. Os assuntos de ordem espiritual, intelectual, científica e amorosa estão beneficiados. No amor, você estará romântico, sabendo seduzir o sexo oposto de um modo bastante proveitoso.

SAGITÁRIO Dia excepcional. Benéfico para amizades e amor. Poderá ainda, ser premiado através do esporte, jogos, sorteios, loterias. Boas chances para competições, recebimento de presentes ou qualquer coisa que lhe traga alegria.

CAPRICÓRNIO Se tiver alguma viagem de negócio programada para hoje, faça o possível para iniciá-lo na parte da manhã. Na verdade, você se sente com uma necessidade interior de se expressar num sentido mais harmonioso, evitando qualquer tipo de ruptura com quem quer que seja.

AQUÁRIO Impulso favorável para novos empreendimentos e para promoções no trabalho. O entusiasmo com que trabalhará será o fator básico para as melhorias mais estáveis mas não menos intensos. Os astros estarão reforçando a sua sensibilidade.

PEIXES Ainda um período positivo para o amor, para as artes, a criatividade e o trato com as crianças. Melhoria no ambiente de trabalho graças a sua criatividade e versatilidade. Possibilidade de ver realizados seus desejos.

