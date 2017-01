Costa Rica sedia encontro da Sudeco sobre desenvolvimento da Tríplice Fronteira hoje e amanhã

A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), junto com o Ministério da Integração, Sebrae, Senar, Senai e Senac, com apoio do Governo do Estado, realiza nesta sexta-feira (27) e sábado (28), em Costa Rica, o II Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira. Durante o evento serão apresentadas palestras a empresários e produtores, com a participação de gestores públicos, parlamentares, empresários e produtores rurais.

Os palestrantes, entre eles Jaime Verruck, secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento, vão abordar as políticas públicas de indução ao crescimento econômico, produtos, serviços e linhas de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO).

Faz parte da programação apresentação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) sobre empreendedorismo, além da demonstração de um exemplo de sucesso do FCO – sobre um empresário pioneiro na cidade que adquiriu financiamento pelo Fundo e expandiu seus negócios.

O superintendente da Sudeco, Antônio Carlos Nantes de Oliveira, acredita que o encontro é uma oportunidade para conhecer melhor as reivindicações dos empresários e produtores rurais da região. “Até o fim de agosto realizaremos mais 23 reuniões como esta. A escolha das cidades sedes poderá seguir diversos critérios, entre eles uma localização geográfica privilegiada”, afirmou.

O evento, organizado pela Sudeco em parceria com a Prefeitura de Costa Rica e Sebrae, será realizado no Centro de Convivência do Idoso Nosso Sonho (Conviver).

PROGRAMAÇÃO

Confira a programação do II Circuito de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira:

27/01 – Sexta-Feira

13h30 Recepção

14h00 Abertura (fala das autoridades, segue com a apresentação do O papel da Sudeco no Desenvolvimento do Centro-Oeste – Antônio Carlos Nantes de Oliveira, superintendente da Sudeco)

14h30 Palestra: Florestas no Estado e as Perspectivas de Futuro – José Carlos Grubisich Filho, diretor-presidente da Eldorado Brasil Celulose

15h00 Palestra: Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) – Agrício Braga, coordenador-geral de Gestão de Fundos e Promoção de Investimentos

15h30 Palestra FCO Banco do Brasil, Glaucio Zanettin Fernandes, superintendente do Banco do Brasil no Estado;

16h00 Palestra: Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO) – Agrício Braga, coordenador-geral de Gestão de Fundos e Promoção de Investimentos;

16h20 – Intervalo

16h40 – Palestra: O Empreendedorismo como indutor do Desenvolvimento – Luzicarla Souza Softov, gerente do SEBRAE/MS na Região Norte

17h00 – Palestra: Perspectivas para o Desenvolvimento em Mato Grosso do Sul, Jaime Elias Verruck, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico;

17h30 Palestra: Senador Moka

17h45 Encerramento

28/01 – Sábado

08h00 Café da Manhã de convivência;

08h20 Palestra: A importância das associações comerciais no desenvolvimento do Centro Oeste – Alfredo Zamlutti Júnior, presidente da Faems;

08h45 Palestra: A importância do cooperativismo no desenvolvimento do Centro-Oeste – Celso Figueira, presidente da Central Sicredi e/ou Neverton Gomes, diretor Executivo da Central Sicredi.

09h20 Palestra: Um caso de sucesso – pioneiro a adquirir o FCO na cidade, empresário e prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa

11h00 Encerramento

